szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kreatív megoldás

1 órája

Egy buszmegálló, ami mosolyt csal az arcokra

Címkék#retro#Ikarus#buszmegállóhely

A közlekedési infrastruktúra legtöbbször inkább praktikus, mint látványos: a buszmegállók általában egyszerű, funkcionális építmények. Nemegyszer viszont előfordul, hogy a település a hasznosságot a játékos kreativitással ötvözi, jó példa erre az a buszmegálló, ami széles körben elnyerte az internetezők tetszését, ugyanis egy régi Ikarus buszt idéz.

Haraszti Gábor

A buszmegálló formája első pillantásra szinte megtévesztő: a sárga és fekete festés, a fényszórók, a rendszám, valamint a sofőrt jelképező figura mind azt az illúziót keltik, mintha egy igazi régi Ikarus busz állna az út mellett. Belül azonban kényelmes pad várja az utasokat, és az oldalsó nyílások is biztosítják a kilátást és a szellőzést.

Buszmegálló - kreatív váróhelyiség készült
A buszmegálló egy régi Ikarus buszra emlékeztet
Forrás: internet

A buszmegálló retró hangulatot áraszt

A megálló tetejét hagyományos fa tetőszerkezet védi, ami egyszerre ad otthonos és tartós jelleget az építménynek. A megálló felett látható tábla – Sárazsadány felső bejárati út – egyértelművé teszi, hogy valóban funkcionális közlekedési csomópontról van szó, ugyanakkor a vidám, nosztalgikus dizájn különleges hangulatot kölcsönöz neki. A buszmegálló így nem csupán várakozásra szolgál, hanem a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település egyik látványosságává is vált. 

Akár fotót is lehet készíteni a buszra várva
Forrás: internet

Az ilyen ötletes közterületi megoldások nemcsak szebbé teszik a környezetet, hanem közösségi élményt is teremtenek. Veszprém vármegyében is több hasonló, kreatív megállóval találkozhatnak az ingázók, korábban írtunk már például a bakonykoppányi buszmegállóról, mely rímel a tájház boltíves, oszlopos tornácára, a turisták szelfizőhelynek, fotópontnak használják. 

Ezt a megállót sokan használják szelfipontnak Bakonybélben
Fotó: Napló-archív / Rimányi Zita

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu