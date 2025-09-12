1 órája
Egy buszmegálló, ami mosolyt csal az arcokra
A közlekedési infrastruktúra legtöbbször inkább praktikus, mint látványos: a buszmegállók általában egyszerű, funkcionális építmények. Nemegyszer viszont előfordul, hogy a település a hasznosságot a játékos kreativitással ötvözi, jó példa erre az a buszmegálló, ami széles körben elnyerte az internetezők tetszését, ugyanis egy régi Ikarus buszt idéz.
A buszmegálló formája első pillantásra szinte megtévesztő: a sárga és fekete festés, a fényszórók, a rendszám, valamint a sofőrt jelképező figura mind azt az illúziót keltik, mintha egy igazi régi Ikarus busz állna az út mellett. Belül azonban kényelmes pad várja az utasokat, és az oldalsó nyílások is biztosítják a kilátást és a szellőzést.
A buszmegálló retró hangulatot áraszt
A megálló tetejét hagyományos fa tetőszerkezet védi, ami egyszerre ad otthonos és tartós jelleget az építménynek. A megálló felett látható tábla – Sárazsadány felső bejárati út – egyértelművé teszi, hogy valóban funkcionális közlekedési csomópontról van szó, ugyanakkor a vidám, nosztalgikus dizájn különleges hangulatot kölcsönöz neki. A buszmegálló így nem csupán várakozásra szolgál, hanem a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település egyik látványosságává is vált.
Az ilyen ötletes közterületi megoldások nemcsak szebbé teszik a környezetet, hanem közösségi élményt is teremtenek. Veszprém vármegyében is több hasonló, kreatív megállóval találkozhatnak az ingázók, korábban írtunk már például a bakonykoppányi buszmegállóról, mely rímel a tájház boltíves, oszlopos tornácára, a turisták szelfizőhelynek, fotópontnak használják.