Egy buszmegálló, ami mosolyt csal az arcokra

A buszmegálló formája első pillantásra szinte megtévesztő: a sárga és fekete festés, a fényszórók, a rendszám, valamint a sofőrt jelképező figura mind azt az illúziót keltik, mintha egy igazi régi Ikarus busz állna az út mellett. Belül azonban kényelmes pad várja az utasokat, és az oldalsó nyílások is biztosítják a kilátást és a szellőzést.

A buszmegálló egy régi Ikarus buszra emlékeztet

Forrás: internet

A buszmegálló retró hangulatot áraszt

A megálló tetejét hagyományos fa tetőszerkezet védi, ami egyszerre ad otthonos és tartós jelleget az építménynek. A megálló felett látható tábla – Sárazsadány felső bejárati út – egyértelművé teszi, hogy valóban funkcionális közlekedési csomópontról van szó, ugyanakkor a vidám, nosztalgikus dizájn különleges hangulatot kölcsönöz neki. A buszmegálló így nem csupán várakozásra szolgál, hanem a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település egyik látványosságává is vált.

Akár fotót is lehet készíteni a buszra várva

Forrás: internet

Az ilyen ötletes közterületi megoldások nemcsak szebbé teszik a környezetet, hanem közösségi élményt is teremtenek. Veszprém vármegyében is több hasonló, kreatív megállóval találkozhatnak az ingázók, korábban írtunk már például a bakonykoppányi buszmegállóról, mely rímel a tájház boltíves, oszlopos tornácára, a turisták szelfizőhelynek, fotópontnak használják.