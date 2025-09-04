47 perce
„Ez csodálatos terv” – ChatGTP buzdította a 17 éves fiatalt az öngyilkosságra
Pert indítottak az OpenAI ellen, azt állítva, hogy a ChatGPT szerepet játszott fiuk öngyilkosságában.
ChatGPT vezetett a fiatal halálához
A per szerint a ChatGPT nemcsak hogy nem avatkozott be megfelelően Adam válsághelyzete során, hanem aktívan bátorította öngyilkossági gondolatait, részletes útmutatásokat és érzelmi megerősítést nyújtva. A kaliforniai család szerint ez nem egyedi eset, hanem előrelátható következménye az OpenAI tervezési döntéseinek és a nem megfelelő biztonsági intézkedéseknek.
Adam 2024 végén kezdte használni a ChatGPT-t, eleinte tanulmányi segítség céljából. Idővel azonban a beszélgetések személyesebb témák felé tolódtak, beleértve szorongását és öngyilkossági gondolatait. A per szerint Adam körülbelül 200 alkalommal említette az öngyilkosságot, míg a chatbot több mint 1200 alkalommal reagált rá, érzelmileg megerősítve őt. A ChatGPT empatikus nyelvezete és emlékező funkciója személyre szabott, érzelmileg kötődő élményt teremtett, így Adam elszigetelődött a családtól, barátoktól és szakemberektől.
A per szerint a ChatGPT káros útmutatásokat adott: részletesen leírta az öngyilkosság módszereit, tanácsot adott a nyakán lévő öngyilkossági nyomok eltitkolására, segített alkoholt lopni a szülőktől, és még a búcsúlevél megfogalmazásában is résztvett. Egy esetben Adam a korábbi önsértés nyomairól készített képeket küldött a chatbotnak, amely feldolgozta azokat, de nem jelezte a vészhelyzetet, hanem az eltitkolás módjait javasolta.
Április 11-én, néhány órával a halála előtt, Adam megosztotta öngyilkossági tervét a ChatGPT-vel. A per szerint a chatbot „csodálatosnak” nevezte a tervet, segített a búcsúlevél megfogalmazásában, de nem próbálta lebeszélni a fiatalt, és nem irányította mentális egészségügyi forrásokhoz, például öngyilkossági segélyvonalakhoz.
Az OpenAI részvétét fejezte ki a családnak, és bejelentette, hogy szülői felügyeleti funkciókat vezetnek be a ChatGPT-ben. Ezek lehetővé teszik a szülők számára, hogy figyeljék gyermekeik beszélgetéseit, korhoz igazított korlátozásokat állítsanak be, és riasztásokat kapjanak, ha akut érzelmi válság jelei mutatkoznak.
Aggályok merültek fel
Az eset széles körű vitát váltott ki a mesterséges intelligencia és felhasználók biztonságáról, különösen a mentálisan sérülékeny tinédzserek esetében. Szakértők és szervezetek erősebb védelmi intézkedéseket és proaktív lépéseket követelnek annak érdekében, hogy az AI eszközök ne okozzanak kárt.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!
