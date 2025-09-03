szeptember 3., szerda

Hiba a mátrixban

2 órája

Órákra elnémult a ChatGPT, keresik a probléma okát

Sokan használják itthon is a népszerű oldalt. Olvasói és szerkesztőségi visszajelzések alapján igaz a hír: Az OpenAI oldal vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális funkciókkal működik, többen jelezték, hogy a chatbot válaszai nem jelennek meg. A ChatGPT saját weboldala szerint a probléma nem náluk keletkezett.

Csizi Péter

A reggeli órák óta akadozik a népszerű honlap. A mesterséges intelligenciát rengetegen használják napi szinten munkához, hobbyjukhoz és adatgyűjtéshez egyaránt. A hiba 11 óra után is fennáll, legalábbis a felhasználói panaszok továbbra is gyűlnek, adta közzé a hvg. Az OpenAI hivatalos weboldala ugyanakkor nem észlelt hibát, a vállalat szerint teljesen működőképes a ChatGPT honlapja.

A probléma most nem csak a képalkotással van, a ChatGPT nem válaszol
Kép: www.cs-creative.com

Nem ez az első alkalom idén, hogy a ChatGPT hibát jelez

A modell betanításának alapját nagy mennyiségű, emberek által létrehozott szöveg képezi. Júniusban is történt hasonló fennakadás, akkor a vállalat közleményben reagált a magyarországi megkeresésekre, hogy tudnak a problémáról. 

Frissítés:

Valószínűleg átmeneti technikai akadás volt a rendszerben – ilyenkor előfordulhat, hogy a szerverek vagy a kapcsolat pár percre belassulnak vagy megszakadnak. Most viszont úgy tűnik, minden rendben van.

Fél 12-kor helyreállni látszik az algoritmus, azonban új közleményt nem adtak ki a fennakadás okáról.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
