Órákra elnémult a ChatGPT, keresik a probléma okát

A reggeli órák óta akadozik a népszerű honlap. A mesterséges intelligenciát rengetegen használják napi szinten munkához, hobbyjukhoz és adatgyűjtéshez egyaránt. A hiba 11 óra után is fennáll, legalábbis a felhasználói panaszok továbbra is gyűlnek, adta közzé a hvg. Az OpenAI hivatalos weboldala ugyanakkor nem észlelt hibát, a vállalat szerint teljesen működőképes a ChatGPT honlapja.

A probléma most nem csak a képalkotással van, a ChatGPT nem válaszol

Kép: www.cs-creative.com

Nem ez az első alkalom idén, hogy a ChatGPT hibát jelez

A modell betanításának alapját nagy mennyiségű, emberek által létrehozott szöveg képezi. Júniusban is történt hasonló fennakadás, akkor a vállalat közleményben reagált a magyarországi megkeresésekre, hogy tudnak a problémáról.

Frissítés:

Valószínűleg átmeneti technikai akadás volt a rendszerben – ilyenkor előfordulhat, hogy a szerverek vagy a kapcsolat pár percre belassulnak vagy megszakadnak. Most viszont úgy tűnik, minden rendben van.

Fél 12-kor helyreállni látszik az algoritmus, azonban új közleményt nem adtak ki a fennakadás okáról.