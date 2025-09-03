1 órája
Órákra elnémult a ChatGPT, keresik a probléma okát
Sokan használják itthon is a népszerű oldalt. Olvasói és szerkesztőségi visszajelzések alapján igaz a hír: Az OpenAI oldal vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális funkciókkal működik, többen jelezték, hogy a chatbot válaszai nem jelennek meg. A ChatGPT saját weboldala szerint a probléma nem náluk keletkezett.
A reggeli órák óta akadozik a népszerű honlap. A mesterséges intelligenciát rengetegen használják napi szinten munkához, hobbyjukhoz és adatgyűjtéshez egyaránt. A hiba 11 óra után is fennáll, legalábbis a felhasználói panaszok továbbra is gyűlnek, adta közzé a hvg. Az OpenAI hivatalos weboldala ugyanakkor nem észlelt hibát, a vállalat szerint teljesen működőképes a ChatGPT honlapja.
Nem ez az első alkalom idén, hogy a ChatGPT hibát jelez
A modell betanításának alapját nagy mennyiségű, emberek által létrehozott szöveg képezi. Júniusban is történt hasonló fennakadás, akkor a vállalat közleményben reagált a magyarországi megkeresésekre, hogy tudnak a problémáról.
Frissítés:
Valószínűleg átmeneti technikai akadás volt a rendszerben – ilyenkor előfordulhat, hogy a szerverek vagy a kapcsolat pár percre belassulnak vagy megszakadnak. Most viszont úgy tűnik, minden rendben van.
Fél 12-kor helyreállni látszik az algoritmus, azonban új közleményt nem adtak ki a fennakadás okáról.
A mesterséges intelligencia és a mentális egészség – barát vagy veszély?Válhat-e ellenséggé a mesterséges intelligencia?