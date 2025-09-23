szeptember 23., kedd

Cirmos cica, haj

49 perce

Egy macska is lehet az ember legjobb barátja

Címkék#macska#Cirmi#nagymama

Cirmi nevű macskám már 15 éve köztünk van és ő az igazi bizonyítéka annak, hogy egy macska is lehet az ember legjobb barátja.

Szilas Lilla
Fotó: Szilas Lilla/Napló

Cirmit még általános iskolás koromban hoztuk haza. Vicces, hogy a többi kiscica közül nekem pont az kellett, melyik megkarmolta apukámat. Kreativitásom pedig megmutatkozik abban, hogy egy cirmos macskát Cirminek neveztem el. 

A 15 éves Cirmi cica
A 15 éves Cirmi cica
Fotó: Szilas Lilla/Napló

Cirmi nem lakhatott nálunk a lakásban, ezért mamámhoz került a kertes házba, így kinti macska lett belőle. A garázsban aludt, de nappal járta az utcákat, kerteket és vadászott, annak ellenére, hogy mindig kapott enni. 

Miben tud többet egy cica?

A kutyások értetlenül állnak azelőtt miért szerethet valaki egy macskát, pedig ők is ugyanolyan jó társaink lehetnek. Mamámat például Cirmi rendszeresen követi a kertbe vagy egészen a boltig. Hálából, hogy eteti, szokott vinni neki madarat, egeret. A kanapén hozzábújik és megnyugtatóan dorombol. Még 15 éves korában is játékos, a hosszú fűszálakat nagyon szereti kergetni. Remélhetőleg még sokáig lesz társa nagymamámnak a mindennapokban. 

 

