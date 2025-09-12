Cicákat mentettek a tűzoltók egy égő házból, majd a mentők vették őket gondozásukba

„Tegnap délután egy Heves vármegyei településre riasztották egri bajtársainkat, ahol egy családi ház gyulladt ki. A helyszínre rövidesen esetkocsi érkezett. A ház lakói biztonságos távolságban tartózkodtak a tűztől, sérülést nem szenvedtek, de rettentően aggódtak macskáik miatt, akik a lángok közt rekedtek” – olvasható a bejegyzésben a cicamentésről.

Cicamentés: a menők kezelésbe vették a macskákat

Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A két cica ellátásban részesült

A tűzoltók két cicát mentettek ki a házból, akiket a mentők azonnal kezelésbe vettek. Oxigént adtak a rémült, bágyadt macskáknak, akik néhány perc múlva láthatóan sokkal jobban érezték magukat, de természetesen a helyszínen tartózkodók a cicák állatkórházba juttatásáról is gondoskodtak további ellátás és megfigyelés érdekében.