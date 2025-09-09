szeptember 9., kedd

„Mindig állta a versenyt”

30 perce

Veszprémből indul a XIX. Coop Rally

A Coop Gazdasági Csoport idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, amelynek kiemelt eseménye a „Coop Rally a minőségi magyar termékekért” szakmai program. A program immár 19 éve hívja fel a figyelmet a hazai élelmiszeripar értékeire, ez idő alatt 151 vállalkozás tevékenységét és innovációit mutatta be a széles közönségnek.

Csizi Péter

Az esemény évről évre összehozza a magyar élelmiszeripar gyártóit, forgalmazóit és a Coop beszállító partnereit, akik közösen indulnak útnak a hazai termékek népszerűsítéséért. A 2025-ös Rally szeptember 9–11. között Nyugat-Magyarországot járja végig.

A veszprémi Coop Rally megnyitóján Dr. Felkai Beáta Olga, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár is köszöntötte a résztvevőket
Fotó: Nagy Lajos / Napló

A Coop Nyugat-Magyarországon is bemutatja a legfontosabb partnereit és tagvállalatait

Az első nap Veszprémben zárult, a Szatmári Malom Kft. telephelyén. A megrendezett sajtótájékoztatón Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke elmondta: jó döntésnek bizonyult 30 éve a Coop-ot létrehozó vállalkozások részéről, hogy az összefogás mellett döntöttek. „A Coop állta a versenyt, a mai napig stabil és megkerülhetetlen szereplője a kiskereskedelmi szektornak. Ha akkor nem az összefogás mellett döntünk, akkor nemhogy 19, de egyetlen Coop Rally-t sem szervezünk meg” – jegyezte meg, majd hozzátette: „A Szatmári Malom Kft-vel 2001 óta töretlen az együttműködés a sajátmárkás termék gyártása kapcsán, amelyen keresztül mintegy 460 milliós éves forgalmat bonyolítunk.”

Veszprémbe érkezett a XIX. éves Coop Rally

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Sütő Gábor, a Szatmári Malom Kft. ügyvezetője ismertette, hogy termékeik immár több, mint 15 éve jelen vannak a legnagyobb hazai élelmiszerláncok polcain. A társaság a napi 1400 tonnás kapacitásával és négy üzemével mára Magyarország egyik meghatározó malomipari vállalkozásává vált. Az eseményen az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára, Dr. Felkai Beáta Olga is látogatást tett. A program nemcsak a hazai termékek népszerűsítését szolgálja, hanem a magyar gazdák és családok megélhetéséhez is hozzájárul, illetve a kormány elkötelezett az ágazat további erősítése mellett tudtuk meg.

 

