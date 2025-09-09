Veszprémből indul a XIX. Coop Rally

Az esemény évről évre összehozza a magyar élelmiszeripar gyártóit, forgalmazóit és a Coop beszállító partnereit, akik közösen indulnak útnak a hazai termékek népszerűsítéséért. A 2025-ös Rally szeptember 9–11. között Nyugat-Magyarországot járja végig.

A veszprémi Coop Rally megnyitóján Dr. Felkai Beáta Olga, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár is köszöntötte a résztvevőket

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A Coop Nyugat-Magyarországon is bemutatja a legfontosabb partnereit és tagvállalatait

Az első nap Veszprémben zárult, a Szatmári Malom Kft. telephelyén. A megrendezett sajtótájékoztatón Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke elmondta: jó döntésnek bizonyult 30 éve a Coop-ot létrehozó vállalkozások részéről, hogy az összefogás mellett döntöttek. „A Coop állta a versenyt, a mai napig stabil és megkerülhetetlen szereplője a kiskereskedelmi szektornak. Ha akkor nem az összefogás mellett döntünk, akkor nemhogy 19, de egyetlen Coop Rally-t sem szervezünk meg” – jegyezte meg, majd hozzátette: „A Szatmári Malom Kft-vel 2001 óta töretlen az együttműködés a sajátmárkás termék gyártása kapcsán, amelyen keresztül mintegy 460 milliós éves forgalmat bonyolítunk.”