Beköltözhető családi házat vehetsz egy használt autó áráért

Családi ház árverés: Egyre ritkább, hogy ennyire kedvező áron lehessen házhoz jutni Magyarországon, most mégis erre van lehetőség. A NAV elektronikus árverési felületén jelent meg a hirdetmény: Zalaszegvár Kossuth utca 4. szám alatt kerül kalapács alá egy ingatlan, amely egy lakóházból, udvarból és gazdasági épületből áll.

Családi ház árverés: Veszprém vármegyében, Zalaszegváron kerül kalapács alá az ingatlan

Zalaszegvár egy apró, békés település Veszprém vármegyében, a Sümegi járásban, közvetlenül Vas vármegye határán. A kisközség ideális választás lehet azoknak, akik nyugodt, falusias környezetben szeretnének élni, de a városi szolgáltatásokról sem mondanának le teljesen. Az árverésen meghirdetett ingatlan egy több mint 3212 négyzetméteres telken található, amelyen a lakóház mellett melléképületek is állnak. Az ingatlan teljes egészében a tulajdon részét képezi (2/2 arányban), és ami különösen vonzóvá teszi: jó állapotban van és azonnal beköltözhető.