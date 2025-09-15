4 órája
Beköltözhető családi házat vehetsz egy használt autó áráért
Nem mindennapi lehetőség: árverésen kínálnak egy jó állapotú, beköltözhető családi házat és gazdasági épületet Veszprém vármegyében. A több mint 3000 négyzetméteres telek és családi ház ára nagyjából annyi, mint egy pár éves használt autóé!
Családi ház árverés: Egyre ritkább, hogy ennyire kedvező áron lehessen házhoz jutni Magyarországon, most mégis erre van lehetőség. A NAV elektronikus árverési felületén jelent meg a hirdetmény: Zalaszegvár Kossuth utca 4. szám alatt kerül kalapács alá egy ingatlan, amely egy lakóházból, udvarból és gazdasági épületből áll.
Családi ház árverés Veszprém vármegyében
Zalaszegvár egy apró, békés település Veszprém vármegyében, a Sümegi járásban, közvetlenül Vas vármegye határán. A kisközség ideális választás lehet azoknak, akik nyugodt, falusias környezetben szeretnének élni, de a városi szolgáltatásokról sem mondanának le teljesen. Az árverésen meghirdetett ingatlan egy több mint 3212 négyzetméteres telken található, amelyen a lakóház mellett melléképületek is állnak. Az ingatlan teljes egészében a tulajdon részét képezi (2/2 arányban), és ami különösen vonzóvá teszi: jó állapotban van és azonnal beköltözhető.
Családi ház árverés Veszprém vármegyébenFotók: Google Térkép
A képeken is jól látszik, hogy a ház karbantartott, a kert tágas és szépen művelt, a szomszédos ingatlanok pedig ápoltak és rendezettek, ami tovább emeli a környék értékét és hangulatát. Az árverés szeptember 13-án indult, és október 3-án reggel 8 órakor zárul. A kikiáltási ár mindössze 5 millió forint, a licitlépcső 100 ezer forint, az árverési előleg pedig 500 ezer forint. Az ingatlan kívülről bármikor megtekinthető, a belső bejárás pedig egyeztetés után lehetséges a bent lakó tulajdonossal.
Élet Zalaszegváron
Zalaszegváron mindössze körülbelül 150 ember él. A falu központja a Kossuth utca, itt található a templom, a kultúrház és a közösségi terek. A települést nyugodt, falusias hangulat jellemzi, amit a környező erdők és a közeli Marcal folyó még különlegesebbé tesznek. Zalaszegvár ideális választás lehet azoknak, akik békés környezetben szeretnének otthonra találni, miközben Sümeg mindössze 20 perc, Ajka pedig 25 perc alatt érhető el autóval. A jó közlekedési kapcsolatok miatt a falusi élet előnyei itt könnyen kombinálhatók a közeli városok nyújtotta szolgáltatásokkal.
Konyhabútor áráért árvereznek most családi házat Veszprém megyében (+ fotók)