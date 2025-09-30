Közösségi oldalon ismerkedett meg a híres producerrel: sokba került a bizalom

Az online térben terjedő csalás sokféle formát ölthet, és a bizalom megszerzésére építve komoly károkat okozhat az áldozatoknak – írja a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az online ismerkedés során történő csalások gyakran érzelmi kötődésre építenek, és jelentős anyagi kárt okozhatnak az áldozatoknak.

Forrás: pexels

Online ismerkedős csalás

A rendőrség közleménye szerint egy 67 éves, Pápa környékén élő nő tett feljelentést, miután egy interneten megismert férfi jelentős összegeket csalt ki tőle. Az illető egy neves külföldi zenekar producerének adta ki magát, és rendszeresen üzenetekkel kereste a nőt. A fordítóprogram segítségével folytatott beszélgetések során bizalmat épített, majd közölte, hogy szeretete jeléül egy csomagot szeretne küldeni.

A nőnek mindössze a szállítási költséget kellett volna állnia, amely 157 000 forint volt. Miután ezt átutalta, a férfi újabb, közel 300 000 forintot kért, azzal indokolva, hogy a küldemény a határon akadt fenn. Ekkor derült ki, hogy az egész történet szélhámosság, és a nő a rendőrséghez fordult

Hogyan dolgoznak az online ismerkedős csalók?

A hatóságok tapasztalata szerint a csalás ezen formája gyakran az online ismerkedés során kezdődik. Az elkövetők rendszerint közösségi oldalakon veszik fel a kapcsolatot a kiszemelt áldozatokkal, majd az érzelmi kötődés kialakítása után különböző indokokkal próbálnak pénzt kicsalni. Gyakori trükk az ajándékcsomag ígérete, külföldi munkával kapcsolatos történet vagy váratlan örökségre való hivatkozás.

Korábbi beszámolónkban olvasható, hogy egy ajkai férfi közel 15,5 millió forintot utalt át egy társkereső oldalon megismert nőnek, aki valójában egy férfi volt. Az elkövetők hónapokon át tartó kapcsolatfelvétellel és érzelmi manipulációval érték el céljukat.