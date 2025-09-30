1 órája
Közösségi oldalon ismerkedett meg a híres producerrel: sokba került a bizalom
Egy Pápa környékén élő nő különös kapcsolatba keveredett egy férfival, akivel egy közösségi oldalon ismerkedett meg. A történet végül online ismerkedős csalás miatt került a hatóságok elé.
Az online térben terjedő csalás sokféle formát ölthet, és a bizalom megszerzésére építve komoly károkat okozhat az áldozatoknak – írja a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Online ismerkedős csalás
A rendőrség közleménye szerint egy 67 éves, Pápa környékén élő nő tett feljelentést, miután egy interneten megismert férfi jelentős összegeket csalt ki tőle. Az illető egy neves külföldi zenekar producerének adta ki magát, és rendszeresen üzenetekkel kereste a nőt. A fordítóprogram segítségével folytatott beszélgetések során bizalmat épített, majd közölte, hogy szeretete jeléül egy csomagot szeretne küldeni.
A nőnek mindössze a szállítási költséget kellett volna állnia, amely 157 000 forint volt. Miután ezt átutalta, a férfi újabb, közel 300 000 forintot kért, azzal indokolva, hogy a küldemény a határon akadt fenn. Ekkor derült ki, hogy az egész történet szélhámosság, és a nő a rendőrséghez fordult
Hogyan dolgoznak az online ismerkedős csalók?
A hatóságok tapasztalata szerint a csalás ezen formája gyakran az online ismerkedés során kezdődik. Az elkövetők rendszerint közösségi oldalakon veszik fel a kapcsolatot a kiszemelt áldozatokkal, majd az érzelmi kötődés kialakítása után különböző indokokkal próbálnak pénzt kicsalni. Gyakori trükk az ajándékcsomag ígérete, külföldi munkával kapcsolatos történet vagy váratlan örökségre való hivatkozás.
Korábbi beszámolónkban olvasható, hogy egy ajkai férfi közel 15,5 millió forintot utalt át egy társkereső oldalon megismert nőnek, aki valójában egy férfi volt. Az elkövetők hónapokon át tartó kapcsolatfelvétellel és érzelmi manipulációval érték el céljukat.
Nőnek adta ki magát a fickó, 15 milliót gombolt le a naiv magyar férfiról
Egy másik esetben szintén társkereső oldalon kezdődött a csalás: a férfi személyesen is találkozott a kiszemelt áldozattal, majd kölcsönöket kért tőle, összesen közel 29 millió forintot, amit soha nem fizetett vissza.
Az augusztusi beszámolónkban írtuk, hogy egy zirci nőt köröznek, aki online térben, információs rendszerek manipulálásával követett el csalást. A bűncselekmények között szerepel a banki adathalászat és a közösségi médián keresztüli átverés is.
Online csalás bűntette miatt körözi a rendőrség a zirci nőt
Ezek az esetek jól mutatják, hogy a bizalomra építő, online ismerkedés során elkövetett csalások nem egyedi jelenségek, és a gyanútlan áldozatok komoly anyagi kárt szenvedhetnek el.
Hogyan lehet elkerülni
Az online ismerkedés során fontos, hogy mindig legyünk óvatosak és ne dőljünk be azonnal a túl szép történeteknek vagy gyors pénzkéréseknek.
- Ne utaljunk pénzt ismeretleneknek.
- Ne adjunk ki személyes adatokat idegeneknek.
- Legyünk óvatosak a túl szép történetekkel vagy gyors pénzkérésekkel.
- Ellenőrizzük a másik fél valódiságát a közösségi médiában vagy más forrásokból.
- Kérjünk tanácsot a rendőrségtől, ha kétségeink vannak.
- Beszéljünk családtaggal vagy baráttal a gyanús helyzetekről.
