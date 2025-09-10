Kamu nyereményjátékok terjednek a népszerű cipőforgalmazó cég nevében

Hamis webshopok és közösségi média profilokkal próbálkoznak a csalók, amelyek nyereményjátékokat, kedvezményeket, készpénzt vagy akár autókat ígérnek megosztásért cserébe.

A csalók visszaélnek a Deichmann nevével

Forrás: Pexels-illusztráció

A Deichmann cipőkereskedő vállalat nyomatékosan figyelmezteti vásárlóit, hogy csak a hivatalos weboldalról vásároljanak, és ne dőljenek be a gyanús ajánlatoknak. A cég minden lehetséges lépést megtesz az átverések felszámolására: bejelentést tett a Facebookot üzemeltető Meta felé, és saját hivatalos csatornáin is közzétette a figyelmeztetést. Hangsúlyozzák, hogy nyereményjátékokat kizárólag saját hitelesített felületeiken hirdetnek, így a felhasználóknak érdemes mindig ellenőrizniük, hogy a profil mellett megtalálható-e a kék pipa.

"A Deichmann arra kéri továbbá a social media felhasználókat, hogy ha gyanús oldallal vagy átveréssel találkoznak, akkor jelentsék azt a Meta felé"

- írta a cég közleményében.

