Új rezidenseket köszöntöttek a veszprémi kórházban

Jelenleg több mint száz rezidens dolgozik és tanul Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban, közülük idén húsznál is többen kezdték meg első évüket az intézményben. Az újonnan csatlakozók között vannak, akik a szülészet-nőgyógyászat, belgyógyászat, gyermekgyógyászat vagy bőrgyógyászat területét választották, de jövőbeli érsebészek, patológusok, radiológusok, szemészek és fül-orr-gégészek is Veszprémben folytatják képzésüket. Őket köszöntötte a kórház vezetősége egy szakmai találkozón, amely az ismerkedés mellett gyakorlati tanácsokat is kínált a pályájuk elején álló orvosoknak - írja a csfk.hu.

Dr. Czinkotay Frigyes főigazgató köszöntötte a Csolnoky Ferenc Kórház új rezidenseit

Fotó: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház/Facebook

A Csillag-teremben tartott rendezvényen dr. Czinkotay Frigyes főigazgató, dr. Gál Béla orvosigazgató-helyettes és dr. Molnár-Gallatz Zsolt stratégiai igazgató üdvözölte az új rezidenseket. Hangsúlyozták: örvendetes, hogy az elmúlt évekhez képest egyre többen választják szakképzésük helyszínéül a veszprémi kórházat. Mint kiemelték, az intézmény elkötelezett a fiatal orvosok felkészítésében, akik tudásuk gyarapítása mellett a szabályoknak megfelelően aktív résztvevői lesznek a betegellátásnak. A menedzsment támogatása mellett tutorok és az oktatási referens is segíti őket mindennapi munkájukban és tanulmányaikban.

Új rezidensek a Csolnoky Ferenc Kórházban

Dr. Palotás Péter Bence, aki maga is rezidens a központi intenzív osztályon, személyes tapasztalataival látta el a frissen érkező rezidenseket. Kiemelte a megfelelő kommunikáció fontosságát az egyetem és a kórház felé, valamint az adminisztráció gördülékeny intézéséhez adott tippeket. Mint mondta, a veszprémi kórház ideális hely a felkészüléshez: itt széles betegspektrummal találkozhatnak a fiatal orvosok, miközben a munkaterhelés kiegyensúlyozottabb, mint a klinikákon. Hozzátette, hogy Veszprém elhelyezkedése és élhető környezete is vonzóvá teszi az intézményt a rezidensek számára.

Dr. Palotás Péter Bence személyes tapasztalataival látta el a frissen érkező rezidenseket

Fotó: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház/Facebook

A találkozón dr. Gondos Dávid első éves szülészet-nőgyógyászati rezidens is megosztotta élményeit. Mint elmondta, már az érettségi után fél évet dolgozott a kórházban, így természetes volt számára, hogy tanulmányai befejeztével ide tér vissza. Támogató közegre, segítőkész kollégákra talált, és nagy értéknek tartja, hogy tapasztalt szakorvosoktól tanulhat családias légkörben. A rezidensi értekezletet kifejezetten hasznosnak találta, hiszen nemcsak új információkat szerzett, hanem alkalma volt megismerkedni a többi pályakezdővel is.