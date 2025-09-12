Így értékeli Csopak polgármestere a nyári szezont

Csopak forgalmára fokozottan hat az időjárás, mivel a településen nincsenek nagy szállodák, nagy rendezvények és nagy vendéglátóegységek, melyek bevétele meghatározhatná Csopak pénzben kifejezhető nyári sikereit.

Ambrus Tibor külön köszönetét fejezte ki azoknak a kollégáknak, akik hozzájárultak Csopak sikeres nyári szezonjához

Fotó: Ambrus Tibor/Facebook

„Úgyhogy nekünk marad a strand, ami pedig jó idő függvénye” – fogalmazott a polgármester. Ambrus Tibor számára nyár végén a sikert az jelenti – függetlenül attól, hogy a rosszabb idők miatt elmaradtak a tavalyi év bevételétől –, hogy nem történt semmilyen nagyobb probléma vagy baleset. Az emberek, ha lejöttek Csopakra, jól érezték magukat. A strandon ugyanazt a megszokott színvonalat tudták biztosítani, amihez idáig is hozzászokhattak az üdülők. A polgármester meggyőződése szerint az emberek többsége pozitív emlékekkel távozott a településről.

Egy csopaki nyár margójára

A polgármester elmondta, hogy számukra az volt a lényeg az idei évben is, hogy biztosítani tudják, hogy az emberek jól érezzék magukat Csopakon, és visszatérjenek a későbbiekben is. Ezt a közterületek állapotával, a település tisztaságával és a strand színvonalával is elérték. Ambrus Tibor külön köszönetét fejezte ki azoknak a kollégáknak, akik ehhez nagy mértékben hozzájárultak. Személy szerint sikeresnek gondolja a 2025-ös nyarat, igaz, pénzügyi téren elmaradtak a tervezettől.