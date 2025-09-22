Belső viták miatt szűnt meg egy csopaki csoport

„Kedves Csopakiak, kedves Agora tagok! Úgy döntöttünk, hogy bezárjuk a Csopaki Agora fb oldalt… Fájó szívvel tesszük, hiszen több éven át biztosította azt a felületet, ahol mi, csopakiak egymás közt megbeszélhettük a közösségünk ügyes-bajos dolgait, ahol kicsit kötetlenebbül tudtunk tájékoztatást adni a faluban zajló eseményekről, képviselő-testületi döntésekről, azok hátteréről, ahol névvel és arccal bárki megoszthatta a gondolatait, véleményét” – írta ki Csopak polgármestere.

Bezárják a Csopaki Agora Facebook-oldalt

„A döntésünk oka, hogy már nem tudjuk betartatni az egyik legfontosabb elvünket, mely szerint »Figyelünk arra, hogy a megosztott tartalmak csak valós tényeket jelenítsenek meg, amelyek ellenőrizhetők. Nem foglalkozunk híresztelésekkel, alaptalan feltételezésekkel.«”

Mi az oka a „Csopaki Agora” oldal megszüntetésének?

„Van egy szervezet, amely – bár senki nem hatalmazta fel erre őket – a csopakiak nevében elfogadhatatlan módon valótlan tényeket állít, felesleges indulatokat gerjeszt, és komoly károkat okoz a közösségnek. Közérdeknek álcázva egy kisebbség érdekeit képviseli, szeretné ellehetetleníteni, hogy az önkormányzat azt képviselhesse, amiben megegyezés született a közösségben.” – fogalmazott Ambrus Tibor.

Abban a kommunikációs hangzavarban, ami jelenleg a magyar politikai életet felkavarja, nem szeretnénk egy újabb tényező lenni. A választások előtt egyre élesebb hangok szólnak az egyik vagy a másik oldal ellen, vagy éppen mellette. Mindenképpen szeretnénk elkerülni, hogy ilyen témájú és színvonalú kommunikáció jelenjen meg csopaki Facebook-csoportban. Ezért inkább most elhallgatunk, megvárjuk, amíg elül a »zaj« és megszólalhat újra a józan ész.

– indokolta a döntést.

A polgármester még hozzátette, hogy ettől függetlenül mindenkit szívesen látnak a képviselő-testületi üléseken, illetve Csopak honlapján, hivatalos Facebook-oldalán, a Csopaki Hírek hasábjain és Ambrus Tibor a személyes Facebook-oldalán is teret ad a csopaki közügyeknek.