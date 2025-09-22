szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szétesik a közösség

4 órája

Belső viták miatt szűnt meg egy csopaki csoport

Címkék#Csopaki Agora#indulatok#Ambrus Tibor

Ambrus Tibor, Csopak polgármesetere a Facebook-oldalán osztotta meg hírt, hogy bezárják a Csopaki Agora Facebook-oldalt, mivel egy szervezet indulatokat gerjeszt benne, ami elfogadhatatlan.

Veol.hu

„Kedves Csopakiak, kedves Agora tagok! Úgy döntöttünk, hogy bezárjuk a Csopaki Agora fb oldalt… Fájó szívvel tesszük, hiszen több éven át biztosította azt a felületet, ahol mi, csopakiak egymás közt megbeszélhettük a közösségünk ügyes-bajos dolgait, ahol kicsit kötetlenebbül tudtunk tájékoztatást adni a faluban zajló eseményekről, képviselő-testületi döntésekről, azok hátteréről, ahol névvel és arccal bárki megoszthatta a gondolatait, véleményét” – írta ki Csopak polgármestere.

Bezárják a Csopaki Agora Facebook-oldalt
Bezárják a Csopaki Agora Facebook-oldalt
Fotó: Getty Images/iStockphoto

„A döntésünk oka, hogy már nem tudjuk betartatni az egyik legfontosabb elvünket, mely szerint »Figyelünk arra, hogy a megosztott tartalmak csak valós tényeket jelenítsenek meg, amelyek ellenőrizhetők. Nem foglalkozunk híresztelésekkel, alaptalan feltételezésekkel.«”

Mi az oka a „Csopaki Agora” oldal megszüntetésének?

„Van egy szervezet, amely – bár senki nem hatalmazta fel erre őket – a csopakiak nevében elfogadhatatlan módon valótlan tényeket állít, felesleges indulatokat gerjeszt, és komoly károkat okoz a közösségnek. Közérdeknek álcázva egy kisebbség érdekeit képviseli, szeretné ellehetetleníteni, hogy az önkormányzat azt képviselhesse, amiben megegyezés született a közösségben.” – fogalmazott Ambrus Tibor. 

Abban a kommunikációs hangzavarban, ami jelenleg a magyar politikai életet felkavarja, nem szeretnénk egy újabb tényező lenni. A választások előtt egyre élesebb hangok szólnak az egyik vagy a másik oldal ellen, vagy éppen mellette. Mindenképpen szeretnénk elkerülni, hogy ilyen témájú és színvonalú kommunikáció jelenjen meg csopaki Facebook-csoportban. Ezért inkább most elhallgatunk, megvárjuk, amíg elül a »zaj« és megszólalhat újra a józan ész. 

– indokolta a döntést. 

A polgármester még hozzátette, hogy ettől függetlenül mindenkit szívesen látnak a képviselő-testületi üléseken, illetve Csopak honlapján, hivatalos Facebook-oldalán, a Csopaki Hírek hasábjain és Ambrus Tibor a személyes Facebook-oldalán is teret ad a csopaki közügyeknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu