Közlekedésbiztonság

2 órája

Sorompóval indul az új tanév a veszprémi Deákban

Titzl Vivien

A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola parkolójánál a nyár folyamán régi elképzelés vált valóra: sorompó került a bejárathoz. Az új tanévben így már csak engedéllyel rendelkező járművek hajthatnak be az udvarra. Az intézmény célja, hogy ezzel biztonságosabbá és balesetmentesebbé tegye a közlekedést, valamint megszüntesse a reggeli zsúfoltságot a parkolóban és annak közvetlen környezetében.

Deák Ferenc Általános Iskola régi elképzelés valósult meg azzal, hogy sorompó került kialakításra
A Deák Ferenc Általános Iskola udvarát sorompó zárja le
Fotó: Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola/Facebook

Deák Ferenc Általános Iskola: sorompóval teszik biztonságosabbá a közlekedést

Az intézkedés egyúttal biztosítja az iskola dolgozóinak a nyugodt parkolási lehetőséget. A szülők figyelmét arra kérik, hogy a gyermekek érkezésekor és hazaszállításakor ne számítsanak arra, hogy behajthatnak az udvarba, az oda vezető rövid úton pedig nem, vagy csak nehézkesen tudnak megfordulni.

A közeli parkolási lehetőségek továbbra is rendelkezésre állnak: az Aradi úti buszmegálló mögötti parkoló, az iskola kerítése mentén kialakított szakasz, a Görgey úti Kiss+Ride parkoló, valamint az iskolához közeli egyéb megállóhelyek. Ezekről rövid idő alatt és biztonságosan elérhető az intézmény.

A sorompó kialakításához szükséges forrást Gerstmár Ferenc, a körzet önkormányzati képviselője és az iskola alapítványa biztosította. Az iskola vezetése köszönetét fejezte ki a szülői közösségnek az együttműködésért.

 

 

