1 órája
Már a te képernyődön is lehetnek deepfake-videók!
Az interneten egyre több hamis videó terjed, amelyek megtéveszthetik a nézőket. A deepfake-videók mesterséges intelligenciával készülnek, és szinte lehetetlen megkülönböztetni őket a valós tartalmaktól.
Elképesztő, de egyre több hamis videó terjed az interneten, és egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a megtévesztőtől. A deepfake-videók mesterséges intelligenciával készülnek, és hírességek arcát, hangját használják fel úgy, hogy szinte lehetetlen felismerni a csalást. Ezek a videók nem csupán szórakoztatásra szolgálnak: a céljuk gyakran az, hogy megtévesszenek és manipuláljanak téged – figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet Facebook-oldalán.
A deepfake-videók hazugságot terjesztenek
A csalók egyik legdurvább trükkje, hogy ismert emberek nevével és arcával játszanak, így könnyen elnyerik a bizalmadat. Amit a videóban látsz vagy hallasz, az gyakran teljesen kitalált; a szereplők sokszor még csak nem is tudnak a felvételek létezéséről. Ezek a hamis tartalmak befektetési tippekkel, pánikkeltő hírekkel vagy megtévesztő információkkal próbálnak manipulálni, és a céljuk mindig ugyanaz: becsapni téged.
Hogyan védekezhetsz? Figyelj a gyanús jelekre, mint a gépies hang, a furcsa mimika vagy a homályos részletek. Mindig ellenőrizz több forrást, mielőtt bármit elhiszel, és ha valami túl szép, túl rémisztő vagy túl hihetetlen, nagy valószínűséggel nem igaz. A deepfake-videók már nem csak sci-fi jelenségek: valós veszélyt jelentenek, és a digitális világban bárkit megtéveszthetnek.