Már a te képernyődön is lehetnek deepfake-videók!

Elképesztő, de egyre több hamis videó terjed az interneten, és egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a megtévesztőtől. A deepfake-videók mesterséges intelligenciával készülnek, és hírességek arcát, hangját használják fel úgy, hogy szinte lehetetlen felismerni a csalást. Ezek a videók nem csupán szórakoztatásra szolgálnak: a céljuk gyakran az, hogy megtévesszenek és manipuláljanak téged – figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet Facebook-oldalán.

A deepfake-videók hírességek arcát és hangját használják, hogy manipulálják és megtévesszék a nézőket

Fotó: Nemzeti Kibervédelmi Intézet facebook

A deepfake-videók hazugságot terjesztenek

A csalók egyik legdurvább trükkje, hogy ismert emberek nevével és arcával játszanak, így könnyen elnyerik a bizalmadat. Amit a videóban látsz vagy hallasz, az gyakran teljesen kitalált; a szereplők sokszor még csak nem is tudnak a felvételek létezéséről. Ezek a hamis tartalmak befektetési tippekkel, pánikkeltő hírekkel vagy megtévesztő információkkal próbálnak manipulálni, és a céljuk mindig ugyanaz: becsapni téged.

Hogyan védekezhetsz? Figyelj a gyanús jelekre, mint a gépies hang, a furcsa mimika vagy a homályos részletek. Mindig ellenőrizz több forrást, mielőtt bármit elhiszel, és ha valami túl szép, túl rémisztő vagy túl hihetetlen, nagy valószínűséggel nem igaz. A deepfake-videók már nem csak sci-fi jelenségek: valós veszélyt jelentenek, és a digitális világban bárkit megtéveszthetnek.