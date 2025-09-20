Digitális Polgári Körök: 70 ezres tagsággal indul az első országos találkozó

A Magyar Nemzet tudósítása szerint szeptember 20-án a Papp László Sportarénában rendezik meg a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját. A regisztrált tagok száma meghaladta a 70 ezret, ami hatalmas közösségi erőt jelez.

A Digitális Polgári Körök egyes számú csoportjának tagjai Orbán Viktorral a Karmelitában

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A DPK találkozó házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A program 12 órakor expo megnyitásával indul, ahol közel 40 kiállító mutatkozik be. A színpadi program 16 órakor kezdődik, Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor beszédeivel.

A Digitális Polgári Körök nagy találkozója

Az expó 15:30-ig, majd 17:45-től újra látogatható, a rendezvény 19 órakor zárul. A „Zebra” nevű Digitális Polgári Kör is megjelenik, amely az álhírek elleni küzdelmet vállalta fel.

Orbán Viktor Tusnádfürdőn hirdette meg a DPK létrehozását, amelynek célja a magyar kultúra, nyelv és identitás védelme az online térben. A szombati esemény ennek első nagy mérföldköve.

Az Origo tudósítása szerint a Digitális Polgári Körök közéleti súlyát jelzi, hogy Kubatov Gábor a Fradi kört vezeti, Jakab Roland a Tudomány és AI kört, míg Dezső Tamás a Migrációellenes kört. Három teljesen különböző terület, mégis ugyanannak a közösségi összefogásnak a részei. A DPK mozgalom 70 ezer taggal büszkélkedhet már egyébként.