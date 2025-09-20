6 órája
Digitális Polgári Körök: Orbán Viktor élőben - történelmet írnak a DPK első országos találkozóján +fotók
Budapesten tartják az első DPK országos találkozót, immár több mint 70 ezres tagsággal. Szombaton történelmi pillanathoz érkezik a Digitális Polgári Körök mozgalma: Ééőben közvetítjuk az eseményeket.
Orbán Viktor még a DPK-talélkozó előtt a helyszínen, Sportarénáéban, ami azóta megtelt emberekkel
A Magyar Nemzet tudósítása szerint szeptember 20-án a Papp László Sportarénában rendezik meg a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját. A regisztrált tagok száma meghaladta a 70 ezret, ami hatalmas közösségi erőt jelez.
A DPK találkozó házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A program 12 órakor expo megnyitásával indul, ahol közel 40 kiállító mutatkozik be. A színpadi program 16 órakor kezdődik, Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor beszédeivel.
A Digitális Polgári Körök nagy találkozója
Az expó 15:30-ig, majd 17:45-től újra látogatható, a rendezvény 19 órakor zárul. A „Zebra” nevű Digitális Polgári Kör is megjelenik, amely az álhírek elleni küzdelmet vállalta fel.
Orbán Viktor Tusnádfürdőn hirdette meg a DPK létrehozását, amelynek célja a magyar kultúra, nyelv és identitás védelme az online térben. A szombati esemény ennek első nagy mérföldköve.
Az Origo tudósítása szerint a Digitális Polgári Körök közéleti súlyát jelzi, hogy Kubatov Gábor a Fradi kört vezeti, Jakab Roland a Tudomány és AI kört, míg Dezső Tamás a Migrációellenes kört. Három teljesen különböző terület, mégis ugyanannak a közösségi összefogásnak a részei. A DPK mozgalom 70 ezer taggal büszkélkedhet már egyébként.
Digitális Polgári Körök első találkozója: fotókon a hangulat
Kocsis Máté: Magyar Péternek az egész pályafutása egy nagy álhír
A Papp László Sportarénában tartott találkozón Kocsis Máté nyitotta meg a felszólalásokat. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a Zebra DPK a liberális álhírek elleni válaszként született, és mára több tízezer ember áll mögötte.
A politikus elmondta, a zebra szimbóluma egy Magyar Péter által terjesztett valótlanságból ered. Ez lett az álhírgyártás emblematikus jelképe. „Mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok” – mondta Kocsis, hozzátéve: az ellenzéki sajtó rendre relativizálja a botrányokat, miközben manipulált közvélemény-kutatásokat terjeszt. Végül így fogalmazott: „Magyar Péternek az egész pályafutása egy nagy álhír.” A frakcióvezető szerint a közös fellépés az egyetlen út az álhírek ellen.
Élő közvetítés
Boros Bánk Levente Ruszin-Szendiről és Magyar Péterről
A Harcosok órája különkiadásában Boros Bánk Levente szerint a Digitális Polgári Körök a jobboldal közösségi erejét mutatják. A Fradi-szurkolók összetartásához hasonlította a mozgalmat. Úgy vélte, a baloldal rombol és csak lájkokban méri önmagát. Az elemző szerint Ruszin-Szendi Romulusz ügye világos figyelmeztetés, amelytől Magyar Péternek el kellett volna határolódnia. Mivel nem tette meg, Boros úgy látja: veszélyes lenne az országnak, ha ő kerülne az élére, írta a Magyar Nemzet.
Orbán Balázs: a digitális honfoglalás elkezdődött
Orbán Viktor a DPK-hangulatról
Menczer Tamás nem kertelt
A digitális polgári körök országos találkozóján Menczer Tamás kiemelte: a Fidesz az egyik legsikeresebb politikai közösség Európában, de a digitális tér új kihívásaira is szervezetten kell reagálni. További részletek cikkünkben.
