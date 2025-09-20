szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Történelmet írnak

6 órája

Digitális Polgári Körök: Orbán Viktor élőben - történelmet írnak a DPK első országos találkozóján +fotók

Címkék#Digitális Polgári Kör#DPK#Orbán Viktor

Budapesten tartják az első DPK országos találkozót, immár több mint 70 ezres tagsággal. Szombaton történelmi pillanathoz érkezik a Digitális Polgári Körök mozgalma: Ééőben közvetítjuk az eseményeket.

Veol.hu
Digitális Polgári Körök: Orbán Viktor élőben - történelmet írnak a DPK első országos találkozóján +fotók

Orbán Viktor még a DPK-talélkozó előtt a helyszínen, Sportarénáéban, ami azóta megtelt emberekkel

Forrás: Orbán VIktor/Facebook

A Magyar Nemzet tudósítása szerint szeptember 20-án a Papp László Sportarénában rendezik meg a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját. A regisztrált tagok száma meghaladta a 70 ezret, ami hatalmas közösségi erőt jelez.

Több mint 70 ezren csatlakoztak a digitális polgári körökhöz. Az első országos találkozót Budapesten tartják.
A Digitális Polgári Körök egyes számú csoportjának tagjai Orbán Viktorral a Karmelitában
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A DPK találkozó házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A program 12 órakor expo megnyitásával indul, ahol közel 40 kiállító mutatkozik be. A színpadi program 16 órakor kezdődik, Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor beszédeivel.

A Digitális Polgári Körök nagy találkozója

Az expó 15:30-ig, majd 17:45-től újra látogatható, a rendezvény 19 órakor zárul. A „Zebra” nevű Digitális Polgári Kör is megjelenik, amely az álhírek elleni küzdelmet vállalta fel.

Orbán Viktor Tusnádfürdőn hirdette meg a DPK létrehozását, amelynek célja a magyar kultúra, nyelv és identitás védelme az online térben. A szombati esemény ennek első nagy mérföldköve.

Az Origo tudósítása szerint a Digitális Polgári Körök közéleti súlyát jelzi, hogy Kubatov Gábor a Fradi kört vezeti, Jakab Roland a Tudomány és AI kört, míg Dezső Tamás a Migrációellenes kört. Három teljesen különböző terület, mégis ugyanannak a közösségi összefogásnak a részei. A DPK mozgalom 70 ezer taggal büszkélkedhet már egyébként. 

Digitális Polgári Körök első találkozója: fotókon a hangulat

 

 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Kocsis Máté: Magyar Péternek az egész pályafutása egy nagy álhír

A Papp László Sportarénában tartott találkozón Kocsis Máté nyitotta meg a felszólalásokat. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a Zebra DPK a liberális álhírek elleni válaszként született, és mára több tízezer ember áll mögötte.

A politikus elmondta, a zebra szimbóluma egy Magyar Péter által terjesztett valótlanságból ered. Ez lett az álhírgyártás emblematikus jelképe. „Mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok” – mondta Kocsis, hozzátéve: az ellenzéki sajtó rendre relativizálja a botrányokat, miközben manipulált közvélemény-kutatásokat terjeszt. Végül így fogalmazott: „Magyar Péternek az egész pályafutása egy nagy álhír.” A frakcióvezető szerint a közös fellépés az egyetlen út az álhírek ellen.

További részletek a Magyar Nemzet cikkében
 

Élő közvetítés

 

Boros Bánk Levente Ruszin-Szendiről és Magyar Péterről

A Harcosok órája különkiadásában Boros Bánk Levente szerint a Digitális Polgári Körök a jobboldal közösségi erejét mutatják. A Fradi-szurkolók összetartásához hasonlította a mozgalmat. Úgy vélte, a baloldal rombol és csak lájkokban méri önmagát. Az elemző szerint Ruszin-Szendi Romulusz ügye világos figyelmeztetés, amelytől Magyar Péternek el kellett volna határolódnia. Mivel nem tette meg, Boros úgy látja: veszélyes lenne az országnak, ha ő kerülne az élére, írta a Magyar Nemzet.

Orbán Balázs: a digitális honfoglalás elkezdődött
Orbán Viktor a DPK-hangulatról
Menczer Tamás nem kertelt

A digitális polgári körök országos találkozóján Menczer Tamás kiemelte: a Fidesz az egyik legsikeresebb politikai közösség Európában, de a digitális tér új kihívásaira is szervezetten kell reagálni. További részletek cikkünkben.

Patrióta-élő az első DPK-találkozóról

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu