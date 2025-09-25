szeptember 25., csütörtök

Díjátadó

Rangos díjat kapott a veszprémi irodalomtörténész

Címkék#MMA#Bakonyi István#díj#Magyar Művészeti Akadémia#irodalomtörténész

Az idei Magyar Művészeti Akadémia díjátadó esemény a magyar szellemi élet kiemelkedő alakjainak tiszteletét fejezte ki. Az eseményen díjat kapott Bakonyi István irodalomtörténész, a Veszprémi Regionális Munkacsoport tagja.

Hankó András

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozatai idén is kitüntették a magyar szellemi élet kiemelkedő egyéniségeit, akik a művészet, a művészetelmélet, a művészetszervezés és a művészetigazgatás terén egyedülálló életművet mutatnak fel. Az MMA tagozatai minden évben két-két személynek ítélik oda díjaikat, és a díjátadó célja, hogy az alkotók munkásságát nyilvánosan elismerje.

A díjátadó ünnepélyes pillanata: Bakonyi István irodalomtörténész átveszi elismerését
Illyés Gyula-díj Bakonyi Istvánnak

 Az Illyés Gyula-díjat idén Bakonyi István irodalomtörténész és Agócs Sándor költő kapta. A díjátadó keretében Bakonyi István József Attila-díjas, az MMA köztestületi tagja, a Csoóri Sándor Társaság elnöke és a Vörösmarty Társaság tagja, kiemelkedő életművéért vehette át elismerését. Tanári diplomáját Pécsett szerezte, PhD fokozatát Bella István életművéből írta, bölcsészdoktori munkáját Németh László regényeiről.

Pályafutása során jelentős irodalomszervezői tevékenységet folytatott és harmincöt önálló kötete jelent meg, melyekben kortárs magyar költők és írók munkásságát mutatta be. A díjátadó kiemelte munkásságának hatását a magyar irodalmi életre, különös tekintettel a veszprémi közösségre.

Más művészeti ágak díjazottjai

A díjátadón a Magyar Művészeti Akadémia más művészeti területeket képviselő tagjai is átvehették díjaikat. Többek között:

  • Kulcsár Attila és Esztány Győző – építészeti díj
  • Szirányi István és Pintér Judit – film- és fotóművészeti díj
  • Horváth Hilda és Fusz György – iparművészeti díj
  • Léstyán Csaba és Szemethy Imre – képzőművészeti díj
  • Lőte Attila és Keresztes Attila – színházművészeti díj
  • Szűcs Máté és Tóth Ibolya – zeneművészeti díj

Az MMA így hangsúlyozza, hogy a magyar szellemi élet minden területén támogatja a kiválóságokat. A díjátadó keretében elhangzott beszédek kiemelték a művészek és szakemberek közösségformáló szerepét, a kultúra fenntartásának és továbbadásának jelentőségét.

 

