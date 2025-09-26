Drónnal a magasból: lélegzetelállító felvétel a badacsonytomaji bányáról

Egy különleges drónfelvételnek köszönhetően most bárki megcsodálhatja fentről a badacsonytomaji bányát, amely a Balaton-felvidék egyedi geológiai kincsei közé tartozik. A drón segítségével készült légi felvétel lehetővé teszi, hogy a látogatók a korábban nehezen megközelíthető területeket is felfedezzék, és új perspektívából ismerkedjenek meg a környezettel.

A drón felvételei új perspektívát nyújtanak a badacsonytomaji bánya geológiai formáiról

Fotó: Somogyi László

A drón lenyűgöző képeket készített

A bányát a XIX. században kezdték kiaknázni, főként bazalt és andezit kitermelésére. Bár a kitermelés már nem folyik, a terület különleges formái és látványos sziklafalai ma is lenyűgözőek. A drónfelvétel jól érzékelteti a bánya meredek falait, a belső üregek mélységét, valamint a természet lassú visszahódítását a területen.

A légi felvétel kiemeli a táj geológiai változatosságát, a bazaltorgonák jellegzetes formáit és a bányatónak kialakult vízfelületeket, amelyek a helyi élővilág számára is fontos élőhelyet biztosítanak. A bányához vezető túraútvonalakról eddig csak korlátozott kilátás nyílt, így a drónfelvétel új élményt jelent a turisták és a természetfotósok számára is.

A felvétel bemutatja, hogy a badacsonytomaji bányát körülvevő erdő és a közeli szőlőültetvények hogyan simulnak a tájba, miközben a látvány egyedülálló panorámát kínál a Balatonra. A dróntechnika lehetővé teszi, hogy a természet szerelmesei és a helyi turizmus iránt érdeklődők új szemszögből élhessék át a régió szépségét.

A badacsonytomaji bánya drónfelvétele nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem felhívja a figyelmet a geológiai örökség megőrzésére és a természet védelmére is. Az ilyen látványos dokumentációk hozzájárulnak ahhoz, hogy a régió kulturális és természeti értékei szélesebb közönséghez jussanak el, és ösztönözhetik a felelősségteljes turizmust a Balaton-felvidéken.

Korábbi cikkünkben már a Kőkapu-kilátót is bemutattuk drónfelvételen, amely a badacsonyi bazaltorgonák között bújik meg különleges elhelyezkedésével. A légi képek ott is egyedülálló élményt nyújtottak, és segítettek felfedezni a táj rejtett szépségeit.