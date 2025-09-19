szeptember 19., péntek

Magasból

1 órája

Kilátás a fák felett: drónfelvétel az Egry-kilátóról

Címkék#madártávlat#Balaton-felvidék#nyugalom

Az Egry-kilátó páratlan panorámát kínál a Balatonra. A drónfelvételek madártávlatból mutatják a kilátót és a környező tájat.

Seres Elizabeth

A Balaton-felvidék egyik legszebb panorámáját nyújtó Egry-kilátó lélegzetelállító látványát most drónfelvételek segítségével élvezhetjük. A drón felvételein a kilátó körüli fák és a lankás dombok harmonikus együttese bontakozik ki, miközben madártávlatból tárja elénk a Balaton partvidékét.

A drónfelvétel madártávlatból mutatja az Egry-kilátót és a Balaton környékét Fotó: Somogyi László
A drónfelvétel madártávlatból mutatja az Egry-kilátót és a Balaton környékét
Fotó: Somogyi László 

A drón felfedezi a kilátót

A kamera lassan emelkedik, és megmutatja a kilátó tövében elterülő szőlőskerteket, a települések apró háztetőit, valamint a tó csillogó vízét, amely a napfényben ezerszínűen tündököl. A drón mozgása lehetővé teszi, hogy a néző körbejárja a kilátót, megfigyelje az apró részleteket, a kilátó faelemeit és a környező természet finom textúráit. 

A felvétel nemcsak a látvány szépségét, hanem a kilátó elhelyezkedésének különleges perspektíváját is kiemeli, amely a Balaton-felvidék változatos táját öleli körbe. A drón felvétel tökéletesen érzékelteti, miért vált az Egry-kilátó a természetjárók és fotósok kedvelt célpontjává, hiszen a magasból nyíló panoráma egyszerre nyugalmat és inspirációt ad mindenkinek, aki szemügyre veszi a tájat.

 

