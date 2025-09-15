26 perce
A Ranolder-kereszt – így látjuk drónnal (videó)
A Ranolder-kereszt a Balaton-felvidék egyik kedvelt kirándulóhelye. A helyet most drónfelvételről is megcsodálhatjuk.
A Balaton-felvidék egyik kedvenc kirándulóhelye a Ranolder-kereszt. Nemcsak a gyönyörű táj, hanem a különleges panoráma is vonzza a látogatókat. A hegytetőről a szőlőskertek, a Balaton kékje és a környező dombok egyszerre tárulnak elénk, most pedig egy drónfelvételnek köszönhetően teljesen új szemszögből is megcsodálhatjuk a keresztet.
Drón szemszögéből a Ranolder-kereszt
A felvételen jól látszik a kereszt monumentális alakja, a bazaltkövek mintázata, a kisebb ösvények kacskaringói, és a szőlőültetvények szabályos sora. Egészen más így látni a helyet, mint a földről. A Ranolder-kereszt nemcsak fotósoknak vagy természetkedvelőknek kínál élményt. A helyiek szerint a környék nyugalmat áraszt, tökéletes arra, hogy kicsit kiszakadjunk a mindennapokból. A drónfelvétel pedig még inkább kiemeli, mennyire harmonikus és különleges ez a táj.
Legközelebb, ha a Balaton-felvidékre látogatunk, érdemes felkapaszkodni a Ranolder-keresztig. A panoráma önmagáért beszél – drón nélkül is varázslatos látványban lehet részünk.
