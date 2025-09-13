szeptember 13., szombat

Drónnal a múlt fölött: a Szent István-kápolna új perspektívából (videó)

A Szent István-kápolna évszázadok óta a helyi közösség és a turisták kedvelt látványossága. A drónfelvétel révén most a kápolna és környezete a magasból is felfedezhető.

Seres Elizabeth

A Szent István-kápolna mindig is a helyi közösség és a turisták figyelmének középpontjában állt, ám a legújabb felvétel új perspektívából mutatja be ezt a történelmi épületet. A drón segítségével rögzített légi felvétel révén a kápolna környezete, a közeli erdősávok és a festői panoráma még inkább érvényesülnek, lehetővé téve, hogy a néző a hely varázslatos hangulatát a magasból is átélje.

Drón felvételek mutatják be a Szent István-kápolnát és környezetét magasból, lenyűgöző látványban Fotó: Somogyi László
Drónfelvételek mutatják be a Szent István-kápolnát és környezetét magasból, lenyűgöző látványt nyújtva 
Fotó: Somogyi László

A kápolna magasból, drónnal rögzített felvételen tárul elénk

Az épület klasszikus stílusa, a gondosan megőrzött kőfaragások és a környező zöld növényzet kontrasztja a kamera mozgásával dinamikus, szinte lélegző képpé válik. A felvétel különösen izgalmas azok számára, akik eddig csak földről láthatták az épületet, hiszen most az egész környezet térbeli összefüggései is feltárulnak.

A Szent István-kápolna története több évszázadra nyúlik vissza, és a helyi hagyományok, ünnepek szerves részét képezi. A drónfelvétel egyedülálló vizuális élményt nyújt, a segítségével a kápolna és környéke olyan új perspektívából látható, amely eddig nemcsak a turisták, hanem a helybéliek előtt is ismeretlen volt.

 

