Drónnal a múlt fölött: a Szent István-kápolna új perspektívából (videó)

A Szent István-kápolna mindig is a helyi közösség és a turisták figyelmének középpontjában állt, ám a legújabb felvétel új perspektívából mutatja be ezt a történelmi épületet. A drón segítségével rögzített légi felvétel révén a kápolna környezete, a közeli erdősávok és a festői panoráma még inkább érvényesülnek, lehetővé téve, hogy a néző a hely varázslatos hangulatát a magasból is átélje.

Drónfelvételek mutatják be a Szent István-kápolnát és környezetét magasból, lenyűgöző látványt nyújtva

Fotó: Somogyi László

A kápolna magasból, drónnal rögzített felvételen tárul elénk

Az épület klasszikus stílusa, a gondosan megőrzött kőfaragások és a környező zöld növényzet kontrasztja a kamera mozgásával dinamikus, szinte lélegző képpé válik. A felvétel különösen izgalmas azok számára, akik eddig csak földről láthatták az épületet, hiszen most az egész környezet térbeli összefüggései is feltárulnak.

A Szent István-kápolna története több évszázadra nyúlik vissza, és a helyi hagyományok, ünnepek szerves részét képezi. A drónfelvétel egyedülálló vizuális élményt nyújt, a segítségével a kápolna és környéke olyan új perspektívából látható, amely eddig nemcsak a turisták, hanem a helybéliek előtt is ismeretlen volt.