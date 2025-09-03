3 órája
Még mindig nem jók a lámpák a csatári kereszteződésnél (videók)
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrei segítik a forgalom haladását, de vajon meddig lehet még torlódásokra számítani?
Mint korábban megírtuk, a lámparendszer hibája és a megnövekedett forgalom miatt napok óta rendőrök irányítják a forgalmat a 8-as út Csatár-hegyi kereszteződésénél. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünknek azt nyilatkozta azért van szükség Veszprém határában, a Csatár-hegy közelében rendőri irányításra, mert fényjelző készülékek elromlottak és ezzel megelőzhetik a dugók kialakulását.
Holnapra megszűnhetnek a dugók
Csütörtök óta áll fenn a probléma és a közútkezelő a hétvégére ígérte a munkálatok befejezését, azonban a probléma még ma sem oldódott meg. A rendőrségnek nincsen információja azzal kapcsolatban, hogy mikorra fejezik be a műszaki hiba elhárítását.
Rendőrök vették át az irányítást a csatári kereszteződésnél – enyhült a dugó, de megoldás még nincs (videó)
Szerkesztőségünk információi szerint elvileg a holnapi nap folyamán 10 és 14 óra között meg fog történni a javítás, így péntek reggel talán már nem kell brutális dugókkal szembenéznie az erre közlekedőknek.