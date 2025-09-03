Még mindig nem jók a lámpák a csatári kereszteződésnél (videók)

Mint korábban megírtuk, a lámparendszer hibája és a megnövekedett forgalom miatt napok óta rendőrök irányítják a forgalmat a 8-as út Csatár-hegyi kereszteződésénél. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünknek azt nyilatkozta azért van szükség Veszprém határában, a Csatár-hegy közelében rendőri irányításra, mert fényjelző készülékek elromlottak és ezzel megelőzhetik a dugók kialakulását.

Dugók miatt idegeskedtek az emberek a csatári kereszteződésnél

Fotó: 8-as Főút Hírei / Baleseteinek megelőzése

Holnapra megszűnhetnek a dugók

Csütörtök óta áll fenn a probléma és a közútkezelő a hétvégére ígérte a munkálatok befejezését, azonban a probléma még ma sem oldódott meg. A rendőrségnek nincsen információja azzal kapcsolatban, hogy mikorra fejezik be a műszaki hiba elhárítását.