szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Félpályás útlezárás

58 perce

Durva baleset: kamionok karamboloztak a 86-oson

Címkék#baleset#Baleset-infó#baleseti helyszínelés

Két kamion ütközött össze a 86-os főút 23-as kilométerszelvényénél, Zalalövő térségében. Az ütközés következtében az egyik jármű oldalával az árokba borult, a másik az úttesten maradt, félpályás forgalmi akadályt okozva.

Veol.hu

A helyszínre a zalalövői önkéntes tűzoltók, a körmendi hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálata, valamint a rendőrök és a mentők is kiérkeztek - közölte a vaol.hu a katasztrófavédelem nyomán. A Vaol oldalán további információk is olvashatóak a balesetről.

A nedves, csúszós úton gyakoribbak a balesetek

Néhány napja Veszprém vármegyében is történt egy közúti baleset: egy személyautó eddig tisztázatlan okból letért az útról és a fák közé hajtott a Nosztorinál. A 73-as főúton történt baleset helyszínére a balatonfüredi önkormányzati, valamint a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. A sofőrt a katasztrófavédelem munkatársai a mentőkkel közösen kiemelték a gépjárműből, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az úttestre sok föld szóródott, ezért a mentés, helyszínelés és a útburkolat takarításának ideje alatt hosszan tartó torlódás alakult ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu