Durva baleset: kamionok karamboloztak a 86-oson

A helyszínre a zalalövői önkéntes tűzoltók, a körmendi hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálata, valamint a rendőrök és a mentők is kiérkeztek - közölte a vaol.hu a katasztrófavédelem nyomán. A Vaol oldalán további információk is olvashatóak a balesetről.

A nedves, csúszós úton gyakoribbak a balesetek

Néhány napja Veszprém vármegyében is történt egy közúti baleset: egy személyautó eddig tisztázatlan okból letért az útról és a fák közé hajtott a Nosztorinál. A 73-as főúton történt baleset helyszínére a balatonfüredi önkormányzati, valamint a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. A sofőrt a katasztrófavédelem munkatársai a mentőkkel közösen kiemelték a gépjárműből, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az úttestre sok föld szóródott, ezért a mentés, helyszínelés és a útburkolat takarításának ideje alatt hosszan tartó torlódás alakult ki.