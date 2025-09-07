Egyetemi kalandok a művészetek világába (+ galéria)

szeptember 7., vasárnap

A nyár folyamán a Pannon Egyetem Kultúraszervező Csoportja idén is két táborában pallérozta a filmművészet és az előadóművészet iránt érdeklődő fiatalokat. A táborok, amelyekben összesen harminc felső tagozatos és középiskolás diák vett részt, bővelkedtek szakmai előadásokban, gyakorlati foglalkozásokban és játékos, vidám pillanatokban egyaránt.

 Pucsek Zsuzsa az előadóművészeti tábor résztvevőivel
Fotó: Pannon Egyetem Kultúraszervező Csoportja


A filmes tábor tagjai ismerkedtek a mozgókép rejtelmeivel: filmtörténettel, a képi megformálás lehetőségeivel, az operatőri, rendezői, színészi kihívásokkal, a kamera mindkét oldalán kipróbálhatták magukat, lehettek filmkészítők és saját filmjük szereplői. Mindezekben olyan meghívott, filmes és médiaszakemberek voltak a táborozók segítségére, mint Habóczki Máté, Peka Roland, Szelestey Bianka, Horváth Virág, Elekes Gergő.

Elekes Gergő a filmes szekció egyik tagját instruálja
Fotó: Pannon Egyetem Kultúraszervező Csoportja


Az előadó-művészeti kalandtábor esetében egy-egy alkotói évforduló adta az inspirációt a napi játékos foglalkozásokhoz. József Attila, Vörösmarty Mihály, Nagy László, Jókai Mór, Petőfi István élete és művei jó alapnak bizonyultak az emléksétákhoz, a dramatizálásokhoz, a színpadi improvizációkhoz, sőt a filmkészítéshez. A tábori napokat Felföldi Gábor és Winkler Szabolcs irányította, mellettük Pucsek Zsuzsa drámajátékokkal, Rábai Zsanett pedig kézműves-foglalkozással járult hozzá a tábor sikeréhez. 

A táborzáró gálaműsor nem maradhatott el: a fiatalok verseltek, énekeltek, zenéltek és táncoltak egymás örömére.

Egyetemi kalandok a művészetek világába

Fotók: Pannon Egyetem Kultúraszervező Csoportja

 

