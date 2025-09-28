szeptember 28., vasárnap

Európa Sportrégiója

Veszprém és a Pannon Egyetem együtt készül a Sportrégió címre

Címkék#Pannon Egyetem#Európa Sportrégiója#Balaton#város#Veszprém#sportélet

Újabb sikeres együttműködés jött létre a Pannon Egyetem, Veszprém városa és a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. között: a három fél közösen készül a 2026-ban a régió számára elérhető Európa Sportrégiója címre.

Titzl Vivien

Az együttműködési megállapodást az Európai Sporthét alkalmából írták alá, ezzel is hangsúlyozva a mozgás és az egészséges életmód közösségformáló szerepét. A cél világos: a Pannon Egyetem, a város és a régió együtt teremti meg a feltételeket ahhoz, hogy a Veszprém–Balaton térség 2026-ban Európa figyelmének középpontjába kerüljön, és a Sport Éve legyen az intézmény életében is.

Újabb együttműködési megállapodás a Pannon Egyetem és a város között. A képen Porga Gyula, Veszprém város polgármestere és Dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora
Fotó: Tudósné Ódor Eszter/Pannon Egyetem

A sajtótájékoztatón dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora kiemelte, hogy az egyetem minden tevékenysége a közjó szolgálatát célozza, amelynek egyik alapja az egészség. „A sport nemcsak életmódot formál, hanem közösséget is épít, ezért különösen fontos, hogy ösztönözzük a hallgatókat és a régió lakóit az egészséges szokások kialakítására” – mondta. Hozzátette: Magyarországon az egészségben eltöltött várható élettartam átlagosan öt évvel rövidebb, mint az európai országok többségében. „A tartós változást a mindennapi szokások alakítják, ezért küldetésünk, hogy a sport a mindennapok természetes részévé váljon.”

Újabb együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetem és a város 

Porga Gyula, Veszprém polgármestere hangsúlyozta, hogy a város stratégiájában az élhetőség áll a középpontban, ami szorosan kapcsolódik az egyetem törekvéseihez. „Az Európa Kulturális Fővárosa évad alatt már bizonyítottuk, hogy együttműködésünk valódi értéket teremt. Most a sport területén folytatjuk ezt a munkát, de a programok sikere a veszprémiek és a régió lakóinak aktív részvételén is múlik” – tette hozzá.

Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója, Porga Gyula, Veszprém polgármestere, dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora és Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja
Fotó: Tudósné Ódor Eszter/Pannon Egyetem

Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója szerint a sport lehetőséget ad arra, hogy a régió ismét közös célokért dolgozzon, és új lendületet kapjon. Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja kiemelte, hogy az intézmény sportélete szinte az alapítása óta része az egyetemnek: ma több mint 1600 igazolt sportoló kapcsolódik az egyetemhez két sportklubban. Hangsúlyozta továbbá a japán olimpiai bajnok, Koji Murofushi „Koji Awareness” programjának hazai adaptációját, amely a tudatos életmódra és a mindennapi mozgásra ösztönöz.

A három fél együttműködése jól mutatja, hogy Veszprém, az egyetem és a régió képes közös, hosszú távú célokat megvalósítani. 2026-ban a Veszprém–Balaton térség Európa Sportrégiója címet viselheti, és a Pannon Egyetem hivatalosan is a Sport Évének nyilvánítja az évet, saját rendezvényeivel és kutatásaival is erősítve a sport és az egészséges életmód népszerűsítését.

 

