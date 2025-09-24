szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csend és friss levegő

12 perce

Balatonfüredi panorámás álomtelek: ilyen lehetőséggel ritkán találkozni

Címkék#oázis#Balaton#menedék#panoráma

Képzelj el egy helyet, ahol a Balaton kékje és a zöldellő dombok látványa minden reggelt különlegessé tesz! Balatonfüred egyik legcsendesebb, mégis központközeli részén egy hatalmas, 2690 m²-es zárt kert várja, hogy valaki megalkossa itt a saját kis menedékét, ahol a nyugalom és a természet találkozik a modern kényelemmel.

Titzl Vivien

Balatonfüred egyik legszebb, panorámás részén rejtőzik egy különleges eladó balatoni telek, amelyet a természet és a csend szerelmesei egyszerűen imádni fognak. A 2690 négyzetméteres zárt kert nem csupán egy darab föld, hanem lehetőség arra, hogy valaki megalkossa a saját kis oázisát a Balaton közelében, ahol a nyári naplementék aranyló fénye és a friss levegő nyugtató hatása mindennap érezhető.

Várja új tulajdonosát ez a különleges eladó balatoni telek
Várja új tulajdonosát ez a különleges eladó balatoni telek
Forrás:  Ingatlanbazár

Várja új tulajdonosát ez a különleges eladó balatoni telek

Az építési telek elhelyezkedése igazi kuriózum: a város nyüzsgése könnyen elérhető, mégis úgy tűnik, mintha egy teljesen külön világba lépnénk. A környék csendes, zöldellő, ugyanakkor jól megközelíthető, így tökéletes választás mindazoknak, akik szeretnék a Balaton-parti élet minden előnyét élvezni anélkül, hogy lemondanának a nyugalomról. A terület lehetőséget ad arra, hogy valaki kreatívan alakítsa ki álmai kertjét, akár hétvégi ház, akár állandó lakóingatlan formájában.

A telek adottságai sokrétűek: a beépíthetőség ugyan csak 3 százalék, de ez bőven elegendő ahhoz, hogy a természet kincseit kiaknázva, egy stílusos, a környezethez illő épületet hozzunk létre. Közművek – víz, villany, gáz – már rendelkezésre állnak, ráadásul a csatorna a telek előtt és mögött is elérhető, így a modern kényelem sem hiányzik a lehetőségek közül.

Álmodozók figyelem: eladó telek a tó közelében, csodás panorámával

Fotók: www.ingatlanbazar.hu

A környék infrastruktúrája szintén vonzó: a közelben boltok, éttermek és szabadidős lehetőségek találhatók, így a mindennapok kényelme és a kikapcsolódás lehetősége egyszerre adott. Egy reggeli séta a Balaton partján, egy délutáni kávé a város hangulatos utcáin, vagy egy nyugodt est a saját kertben – mindez csak néhány lépésre.

Ez a telek azonban nem csupán földdarab: ez a hely lehetőséget ad egy életstílus kialakítására, ahol a természet közelsége, a panoráma és a Balaton nyújtotta szabadság egyszerre válik mindennapi valósággá. Akinek a nyugalom, a szabadság és a kreatív lehetőségek fontosak, itt megtalálhatja azt a helyet, ahol megvalósíthatja álmait, és ahol minden nap egy kis menekülés a világ zajától. A telek jelenlegi ára: 95 000 000 Ft.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu