Balatonfüredi panorámás álomtelek: ilyen lehetőséggel ritkán találkozni
Képzelj el egy helyet, ahol a Balaton kékje és a zöldellő dombok látványa minden reggelt különlegessé tesz! Balatonfüred egyik legcsendesebb, mégis központközeli részén egy hatalmas, 2690 m²-es zárt kert várja, hogy valaki megalkossa itt a saját kis menedékét, ahol a nyugalom és a természet találkozik a modern kényelemmel.
Balatonfüred egyik legszebb, panorámás részén rejtőzik egy különleges eladó balatoni telek, amelyet a természet és a csend szerelmesei egyszerűen imádni fognak. A 2690 négyzetméteres zárt kert nem csupán egy darab föld, hanem lehetőség arra, hogy valaki megalkossa a saját kis oázisát a Balaton közelében, ahol a nyári naplementék aranyló fénye és a friss levegő nyugtató hatása mindennap érezhető.
Várja új tulajdonosát ez a különleges eladó balatoni telek
Az építési telek elhelyezkedése igazi kuriózum: a város nyüzsgése könnyen elérhető, mégis úgy tűnik, mintha egy teljesen külön világba lépnénk. A környék csendes, zöldellő, ugyanakkor jól megközelíthető, így tökéletes választás mindazoknak, akik szeretnék a Balaton-parti élet minden előnyét élvezni anélkül, hogy lemondanának a nyugalomról. A terület lehetőséget ad arra, hogy valaki kreatívan alakítsa ki álmai kertjét, akár hétvégi ház, akár állandó lakóingatlan formájában.
A telek adottságai sokrétűek: a beépíthetőség ugyan csak 3 százalék, de ez bőven elegendő ahhoz, hogy a természet kincseit kiaknázva, egy stílusos, a környezethez illő épületet hozzunk létre. Közművek – víz, villany, gáz – már rendelkezésre állnak, ráadásul a csatorna a telek előtt és mögött is elérhető, így a modern kényelem sem hiányzik a lehetőségek közül.
Álmodozók figyelem: eladó telek a tó közelében, csodás panorámával
A környék infrastruktúrája szintén vonzó: a közelben boltok, éttermek és szabadidős lehetőségek találhatók, így a mindennapok kényelme és a kikapcsolódás lehetősége egyszerre adott. Egy reggeli séta a Balaton partján, egy délutáni kávé a város hangulatos utcáin, vagy egy nyugodt est a saját kertben – mindez csak néhány lépésre.
Ez a telek azonban nem csupán földdarab: ez a hely lehetőséget ad egy életstílus kialakítására, ahol a természet közelsége, a panoráma és a Balaton nyújtotta szabadság egyszerre válik mindennapi valósággá. Akinek a nyugalom, a szabadság és a kreatív lehetőségek fontosak, itt megtalálhatja azt a helyet, ahol megvalósíthatja álmait, és ahol minden nap egy kis menekülés a világ zajától. A telek jelenlegi ára: 95 000 000 Ft.
