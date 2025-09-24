Balatonfüredi panorámás álomtelek: ilyen lehetőséggel ritkán találkozni

Balatonfüred egyik legszebb, panorámás részén rejtőzik egy különleges eladó balatoni telek, amelyet a természet és a csend szerelmesei egyszerűen imádni fognak. A 2690 négyzetméteres zárt kert nem csupán egy darab föld, hanem lehetőség arra, hogy valaki megalkossa a saját kis oázisát a Balaton közelében, ahol a nyári naplementék aranyló fénye és a friss levegő nyugtató hatása mindennap érezhető.

Várja új tulajdonosát ez a különleges eladó balatoni telek

Forrás: Ingatlanbazár

Az építési telek elhelyezkedése igazi kuriózum: a város nyüzsgése könnyen elérhető, mégis úgy tűnik, mintha egy teljesen külön világba lépnénk. A környék csendes, zöldellő, ugyanakkor jól megközelíthető, így tökéletes választás mindazoknak, akik szeretnék a Balaton-parti élet minden előnyét élvezni anélkül, hogy lemondanának a nyugalomról. A terület lehetőséget ad arra, hogy valaki kreatívan alakítsa ki álmai kertjét, akár hétvégi ház, akár állandó lakóingatlan formájában.

A telek adottságai sokrétűek: a beépíthetőség ugyan csak 3 százalék, de ez bőven elegendő ahhoz, hogy a természet kincseit kiaknázva, egy stílusos, a környezethez illő épületet hozzunk létre. Közművek – víz, villany, gáz – már rendelkezésre állnak, ráadásul a csatorna a telek előtt és mögött is elérhető, így a modern kényelem sem hiányzik a lehetőségek közül.