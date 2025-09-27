39 perce
Királyi pompában: eladó a grófi vadászkastély a Balaton közelében (galéria, videó)
Balaton közelében, Balatonlellétől mindössze tíz kilométerre került piacra egy igazi történelmi ékszerdoboz: a Jankovich gróf vadászkastélya. Az impozáns épület a 19. század végi pompát idézi, miközben minden részletében a modern luxust képviseli. Az eladási ár: 990 millió forint.
A háromszintes, 1600 négyzetméteres kastély 13 szobával, köztük 12 elegáns lakosztállyal és egy különleges királyi lakosztállyal várja új tulajdonosát. Az eladó ingatlan belső és külső állapota egyaránt felújított, a kertre néző kilátás és a keleti tájolás pedig még tovább növeli vonzerejét. Az épület belmagassága ugyan 3 méter alatti, ám az exkluzív belső kialakítás és a korszerű felszereltség minden igényt kielégít.
A Balaton közelében eladó ingatlanként kínált kastély a luxust és a történelmet ötvözi
A viszi kastélyhoz 1,5 hektárnyi saját telek tartozik, amelyet gyönyörű park és halastó tesz teljessé. Aki pedig még nagyobb birtokra vágyik, annak lehetősége van megvásárolni a kastélyt körülvevő 41 hektáros erdőt is, mindössze 145 millió forintért.
Az ingatlan felszereltsége elsőrangú: konditerem, medence és szauna biztosítja a pihenést és kikapcsolódást. A hatalmas kert különleges rendezvényeknek is tökéletes helyszínt nyújthat, legyen szó elegáns esküvőről, céges eseményről vagy exkluzív magánösszejövetelekről.
A Balaton közelsége, a kastély történelmi értéke és a modern luxus szolgáltatások kombinációja egyedülálló lehetőséget kínál a befektetőknek és azoknak, akik valóban különleges otthont keresnek. A viszi kastély eladása most olyan alkalom, amely ritkán adódik a magyar ingatlanpiacon.
A főúri rezidencia már az érkezés pillanatát élménnyé teszi: az út ősfák, szőlődűnék és romantikus tájak között vezet a kastélyhoz, amelyet egykor Jankovich gróf építtetett. A XIX. század végének pompáját idéző berendezés a századforduló hangulatát hozza vissza, miközben a XXI. század kényelmi megoldásai észrevétlenül teszik tökéletessé a pihenést. A 45 hektáros angolpark, a kastélytó és a kortárs szobrok között sétálva valódi kikapcsolódásban lehet részünk – egy hely, ahol egyszerre találkozik a múlt eleganciája és a jelen luxusa.
