Királyi pompában: eladó a grófi vadászkastély a Balaton közelében (galéria, videó)

A háromszintes, 1600 négyzetméteres kastély 13 szobával, köztük 12 elegáns lakosztállyal és egy különleges királyi lakosztállyal várja új tulajdonosát. Az eladó ingatlan belső és külső állapota egyaránt felújított, a kertre néző kilátás és a keleti tájolás pedig még tovább növeli vonzerejét. Az épület belmagassága ugyan 3 méter alatti, ám az exkluzív belső kialakítás és a korszerű felszereltség minden igényt kielégít.

A Balaton közelében eladó ingatlanként kínált Jankovich gróf vadászkastély a történelmi hangulatot és a modern luxust ötvözi egyedülálló módon

Forrás: a1ingatlan.hu

A viszi kastélyhoz 1,5 hektárnyi saját telek tartozik, amelyet gyönyörű park és halastó tesz teljessé. Aki pedig még nagyobb birtokra vágyik, annak lehetősége van megvásárolni a kastélyt körülvevő 41 hektáros erdőt is, mindössze 145 millió forintért.

Az ingatlan felszereltsége elsőrangú: konditerem, medence és szauna biztosítja a pihenést és kikapcsolódást. A hatalmas kert különleges rendezvényeknek is tökéletes helyszínt nyújthat, legyen szó elegáns esküvőről, céges eseményről vagy exkluzív magánösszejövetelekről.

A Balaton közelsége, a kastély történelmi értéke és a modern luxus szolgáltatások kombinációja egyedülálló lehetőséget kínál a befektetőknek és azoknak, akik valóban különleges otthont keresnek. A viszi kastély eladása most olyan alkalom, amely ritkán adódik a magyar ingatlanpiacon.