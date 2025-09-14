Egy kisautó áráért most bárki a Balaton legvagányabb Ötvös Csöpije lehet

Az eladó kishajó egy klasszikus formavilágú Drago típusú vízi jármű, amely tökéletes választás mindazoknak, akik csendes, környezetbarát és élményekben gazdag kikapcsolódásra vágynak, mindezt Alsóörsön, 1,6 millió forintért.

Az alsóörsi eladó kishajó ideális társ a vízen

Az eladó kishajó különlegességei

Vonzó lehet sokak számára, mert:

Kényelmes a mérete: 6 méter hosszú, 2,2 méter széles, sekély vízben is használható (mindössze 0,4 m merüléssel).

Elektromos meghajtás: 3 kW teljesítmény, 4 vadonatúj akkumulátorral. Csendes, környezetbarát, fenntartása pedig rendkívül kedvező.

Tágas kialakítás: akár 6 fő is kényelmesen elfér rajta – családi kirándulásra, baráti napozásra vagy horgászatra is ideális.

Praktikus felszereltség: bimini tető a nap ellen, fenékvízszivattyú, parti áram csatlakozás, akkumulátortöltő, hálóhely, sőt egy sólyakocsi és utánfutó is a csomag része.

Sérülésmentes, megkímélt állapotú, azonnal elvihető, okmányok nélküli, így leginkább belső tavakon, nyaralók melletti kikapcsolódásra ideális.

Ez a hajó tökéletes választás mindazoknak, akik unják már a strandolást, és inkább saját hajón fedeznék fel a tavak nyugalmát. Legyen szó napozásról, fürdőzésről vagy horgászkalandról, ez a Drago mindenhez ideális társ.

