3 órája
Ezt látni kell: mediterrán hangulatú, százéves présház eladó a Káli-medencében 44 millióért
Szentbékkálla Öreghegyén százéves, de szépen felújított ház áll, amely most új tulajdonost keres. Az eladó présház terméskőből épült, panorámás és rusztikus hangulatú.
A Káli-medence egyik legelbűvölőbb falujának, Szentbékkálla Öreghegyének lankáin áll egy több mint százéves présház, amely évszázados történetével és rusztikus bájával hívja fel magára a figyelmet. Az eladó présház terméskőből épült 48 négyzetméteres ház és pince, a környék hagyományos építészetét őrzi. Érdekességként említhető, hogy a présház ára 44 millió forint.
Eladó présház csendes és nyugodt környezetben
A telek több mint 5000 négyzetméteres, enyhén lejtős, és a térképeken is jól dokumentált. Innen panorámás kilátás nyílik a Szentbékkállai templomra, a környező dombokra, és a naplementét is szépen lehet figyelni. A környék csendes, mediterrán hangulatot áraszt, mintha az ember a világ zajától távol, egy másik korba lépne.
Az ingatlan története és elhelyezkedése egyszerre mesél a régmúltról és a táj szépségéről. A présház a borvidék hagyományos életmódját idézi, és az itt töltött idő alatt könnyen átélhető a Káli-medence nyugodt, idilli hangulata.