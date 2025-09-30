szeptember 30., kedd

1 órája

Ezt látni kell: mediterrán hangulatú, százéves présház eladó a Káli-medencében 44 millióért

Címkék#Káli-medence#panorámás#présház#Szentbékkálla

Szentbékkálla Öreghegyén százéves, de szépen felújított ház áll, amely most új tulajdonost keres. Az eladó présház terméskőből épült, panorámás és rusztikus hangulatú.

Veol.hu

A Káli-medence egyik legelbűvölőbb falujának, Szentbékkálla Öreghegyének lankáin áll egy több mint százéves présház, amely évszázados történetével és rusztikus bájával hívja fel magára a figyelmet. Az eladó présház terméskőből épült 48 négyzetméteres ház és pince, a környék hagyományos építészetét őrzi. Érdekességként említhető, hogy a présház ára 44 millió forint.

Az eladó présház Szentbékkálla Öreghegyén áll, panorámás kilátással és százéves történettel
Az eladó présház Szentbékkálla Öreghegyén áll, panorámás kilátással és százéves történettel
 Fotó: Káli csere-bere/Facebook

Eladó présház csendes és nyugodt környezetben

A telek több mint 5000 négyzetméteres, enyhén lejtős, és a térképeken is jól dokumentált. Innen panorámás kilátás nyílik a Szentbékkállai templomra, a környező dombokra, és a naplementét is szépen lehet figyelni. A környék csendes, mediterrán hangulatot áraszt, mintha az ember a világ zajától távol, egy másik korba lépne.

Fotó: Káli csere-bere/Facebook
 Fotó: Káli csere-bere/Facebook

Az ingatlan története és elhelyezkedése egyszerre mesél a régmúltról és a táj szépségéről. A présház a borvidék hagyományos életmódját idézi, és az itt töltött idő alatt könnyen átélhető a Káli-medence nyugodt, idilli hangulata.

Fotó: Káli csere-bere/Facebook
 Fotó: Káli csere-bere/Facebook

 

 

