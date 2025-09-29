3 órája
Életveszélyes elektromos rolleres balesetek – nem szűnik a veszély
A város vezetői felhívást tettek közzé a biztonságos közlekedés fontosságáról. Két súlyos elektromos rolleres baleset történt: egy felnőtt és egy gyermek is közvetlen életveszélybe került. Az esetek Veszprém megyében is fokozott figyelmet igényelnek.
Két rendkívül súlyos elektromos rolleres baleset történt Csorváson, amelyekben az egyik esetben egy felnőtt, a másikban egy gyermek került közvetlen életveszélybe. A város vezetői, Baráth Lajos polgármester és dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző, felhívást tettek közzé az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán, hangsúlyozva a biztonságos közlekedés fontosságát – írja a beol.hu.
Elektromos rollerezés veszélyei
Szerte az országban egyre gyakoribbak a súlyos elektromos rolleres balesetek. Tápiógyörgyén egy férfi nagy sebességgel közlekedett elektromos rollerével és figyelmetlensége miatt elsodort egy idős asszonyt az úttest jobb szélén; a sértett maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett, a férfit a Budakörnyéki Járási Ügyészség gondatlan okozás vétsége miatt vádirattal sújtja.
Az elektromos roller jogi státusza ma már a kerékpárhoz hasonló, ha a végsebessége 25 km/óra alatt van és nincs ülése; gyorsabb jármű esetén segédmotoros kerékpárnak minősülhet, amihez jogosítvány és rendszám is kellhet.
A KRESZ szabályai szerint kerékpárúton, úttesten vagy indokolt esetben járdán lehet közlekedni, mindig a gyalogosok elsőbbségét tiszteletben tartva. A biztonság érdekében ajánlott sisak, védőfelszerelés, láthatósági mellény, a jármű karbantartása, valamint a telefon és fülhallgató kerülése vezetés közben.
Egy tízemeletes panelház negyedik emeleti lakásában váratlanul kigyulladt egy használaton kívüli elektromos roller, amely nem volt töltőn, valószínűleg korábbi beázás miatt. A tűzoltók eloltották a lángokat, a lakásban a parketta és az ágy is megsérült. Az eset ráirányítja a figyelmet a lítium-ion akkumulátorok veszélyeire és a biztonságos használat fontosságára, mivel túlmelegedés, sérülés vagy hibás töltés is tüzet okozhat.
A Bethesda Gyermekkórházban az elmúlt 7 hónapban 202 gyermek sérült elektromos rollerezés közben, közülük többen életveszélyes állapotban kerültek kórházba. 2026-tól szigorú KRESZ-szabályok lépnek életbe és a rollerek kategóriák szerint korlátozva lesznek a használatuk.
Országszerte egyre gyakoribbak a súlyos e-rolleres balesetek, Veszprém megyében is több eset történt nyáron, például a Jutasi úton és gyalogátkelőn, míg Pápán egy játszótéren egy 2 éves kisfiút sodort el egy elektromos roller. Egy tragédia Győrszentivánnál történt, ahol egy fiatal férfi frontálisan ütközött egy személyautóval és a helyszínen életét vesztette. Az Országos Mentőszolgálat megpróbálta újraéleszteni az áldozatot, de sikertelenül; ez volt az idei első halálos rolleres baleset Győr-Moson-Sopron megyében.
Bandi, egy 13 éves fiú, az új elektromos rollerével egy kátyúba hajtott, és leesett a járműről, miközben a sisakja megvédte a fejét. A baleset során nyílt felkartörést szenvedett, ruhája véres lett. A mentők a Bethesda Gyermekkórházba szállították, ahol a sérülést műtőben kezelték.
Előző cikkünkben is jeleztük, hogy a különböző esetek és tanulságok egyértelműen rámutatnak: az elektromos rollerezés során nemcsak a szabályok ismerete, hanem a tudatos, körültekintő közlekedés és a megfelelő védőfelszerelés használata életmentő lehet minden korosztály számára.
