Életveszélyes elektromos rolleres balesetek – nem szűnik a veszély

Két rendkívül súlyos elektromos rolleres baleset történt Csorváson, amelyekben az egyik esetben egy felnőtt, a másikban egy gyermek került közvetlen életveszélybe. A város vezetői, Baráth Lajos polgármester és dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző, felhívást tettek közzé az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán, hangsúlyozva a biztonságos közlekedés fontosságát – írja a beol.hu.

A megfelelő védőfelszerelés életet menthet elektromos rollerezés közben.

Forrás: Pexel.hu

Elektromos rollerezés veszélyei

Szerte az országban egyre gyakoribbak a súlyos elektromos rolleres balesetek. Tápiógyörgyén egy férfi nagy sebességgel közlekedett elektromos rollerével és figyelmetlensége miatt elsodort egy idős asszonyt az úttest jobb szélén; a sértett maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett, a férfit a Budakörnyéki Járási Ügyészség gondatlan okozás vétsége miatt vádirattal sújtja.

Az elektromos roller jogi státusza ma már a kerékpárhoz hasonló, ha a végsebessége 25 km/óra alatt van és nincs ülése; gyorsabb jármű esetén segédmotoros kerékpárnak minősülhet, amihez jogosítvány és rendszám is kellhet.

A KRESZ szabályai szerint kerékpárúton, úttesten vagy indokolt esetben járdán lehet közlekedni, mindig a gyalogosok elsőbbségét tiszteletben tartva. A biztonság érdekében ajánlott sisak, védőfelszerelés, láthatósági mellény, a jármű karbantartása, valamint a telefon és fülhallgató kerülése vezetés közben.

Egy tízemeletes panelház negyedik emeleti lakásában váratlanul kigyulladt egy használaton kívüli elektromos roller, amely nem volt töltőn, valószínűleg korábbi beázás miatt. A tűzoltók eloltották a lángokat, a lakásban a parketta és az ágy is megsérült. Az eset ráirányítja a figyelmet a lítium-ion akkumulátorok veszélyeire és a biztonságos használat fontosságára, mivel túlmelegedés, sérülés vagy hibás töltés is tüzet okozhat.

A Bethesda Gyermekkórházban az elmúlt 7 hónapban 202 gyermek sérült elektromos rollerezés közben, közülük többen életveszélyes állapotban kerültek kórházba. 2026-tól szigorú KRESZ-szabályok lépnek életbe és a rollerek kategóriák szerint korlátozva lesznek a használatuk.