Nemcsak az úton okozhat bajt: kigyulladt egy elektromos roller egy gyerekszobában

Egy tizenéves fiú elektromos rollere gyulladt ki egy szombathelyi panellakás gyerekszobájában, holott nem volt töltőn jármű. A tűzoltók vízzel lelocsolták a járművet, majd a ház elé vitték, ahol levették az akkumulátorfedelet és vizet juttattak az akkupakkba, nehogy újra kigyulladjon - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán.

A szénné égett elektromos roller, amely kis híján lakástüzet okozott

Kép: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A jármű vélhetően azért kapott lángra, mert néhány napja beázott. Tulajdonosa szétszedte, hogy kiszáradjon. Miután megszáradt, feltöltötte és kipróbálta, működik-e, azonban a roller rövid idő után leállt. Ezt követően gyulladt ki a gyerekszobában, ahol a tűz miatt megsérült a parketta és az ágy is.

Az esetről további fotók és információk találhatóak a vaol.hu cikkében ITT.

Miért gyulladhatnak ki az elektromos rollerek?

A lítium-ion akkumulátoroknál a túlmelegedés, a túlterhelés, a meghibásodott akkumulátor-kezelő rendszer vagy fizikai sérülés miatt az egyik cella hibája láncreakciót indíthat be: az aksi gyorsan lángra kaphat, ami toxikus, robbanásveszélyes gázok felszabadulásához vezethet. Emellett gondot okozhatnak a hibás töltők és a rossz töltési szokások (például nem megfelelő töltő használata, rossz minőségű csatlakozók, túl sokáig való töltés), a beázás, a fizikai sérülések, a gyártási hibák.

A katasztrófavédelem munkatársai egyből elkezdték a tűz oltását

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Sok az e-rolleres baleset

Az utóbbi időben országszerte megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek, amelyek egyre gyakrabban járnak súlyos sérülésekkel. Veszprémben is több ilyen eset történt a nyár folyamán: volt, hogy a Jutasi úton esett el egy fiatal nő, máskor pedig egy gyalogátkelőn ütöttek el egy rollerezőt. Ahogyan beszámoltunk róla, a legfrissebb tragédia Győrszentivánnál történt, ahol csütörtök hajnalban életét vesztette egy rolleres férfi. A rendőrség tájékoztatása szerint egy személyautó a Fehérvári út felé tartva frontálisan ütközött egy szemből érkező elektromos rollerrel a győri Ipari Park közelében. A rollert vezető fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli áldozatot megpróbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni.