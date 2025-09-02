szeptember 2., kedd

Baleset

1 órája

Roller gázolt el egy kisgyermeket Pápán

Súlyos balesethez közeli helyzet alakult ki egy játszótéren, ahol átszáguldott a kisgyermekek között egy elektromos rolleres. Egy 2 éves kisfiú megsérült, miután a jármű elsodorta, szerencsére azonban a tragédiát sikerült elkerülni.

A szemtanú beszámolója szerint unokáival játszott a téren, amikor hirtelen egy nagy sebességgel érkező elektromos roller hajtott keresztül a játszótér területén.

Elektromos roller okozott balesetet egy pápai játszótéren
Az elektromos roller komoly veszélyforrás, főleg a játszótéren
Forrás: baon.hu / illusztráció

Sokan felelőtlenül használják az elektromos rollert

„A nagyobbik unokám a kötélmászón játszott, a kicsi pedig a csúszdáról érkezett le, amikor a roller elsodorta. Egy pillanaton múlt, hogy nem történt sokkal nagyobb baj. A kisfiam sírt, a lába meg is sérült, és ezek után már nem mert visszamenni játszani” – mondta a nagymama.

A történtek nem számítanak egyedi esetnek. Szemtanúk szerint a játszótéren rendszeresen áthajtanak kerékpárosok és elektromos rolleresek, akik figyelmen kívül hagyják, hogy a hely kizárólag gyermekek számára lett kialakítva.

A kisfiú könnyebben sérült meg, de nagyobb baj is történhetett volna
Forrás: Pápán hallottam csoport

„Ez nem közlekedési útvonal! A gyerekek nem tudják felmérni a veszélyt, egyetlen másodperc alatt tragédia történhet” – figyelmeztetett a családtag.

A helyiek közül többen is jelezték már, hogy Pápán a belvárosban általános probléma a felelőtlen közlekedés. A család és a városlakók most a városvezetéshez fordulnak, hogy intézkedéseket hozzanak: tiltótáblák kihelyezését, kerítés építését vagy fokozott ellenőrzést sürgetnek annak érdekében, hogy a játszótér valóban biztonságos legyen a legkisebbek számára. Az elektromos roller mára az egyik legveszélyesebb közlekedési eszközzé vált, melynek helyes használatára a rendőrség is felhívja a figyelmet

 

