szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Menekültek a rendőrök elől

1 órája

Elektromos rollereket lopott a Balaton-parton három külföldi fiatal

Címkék#lopás bűntett#Balaton#roller#lopási kísérlet#rendőrség#lopás#trió

Két elektromos járművet vittek el külföldi fiatalok egy Balaton-parti pizzéria elől.

Balogh Rebeka

Szeptember 14-én hajnalban a Balaton partján három fiatal megpróbált ellopni két elektromos rollert egy pizzéria teraszáról – írja a police.hu.

fiatalok ijedtségük miatt maguk mögött hagyták az elektromos rollereket, a rendőrség pedig gyorsan intézkedett. Forrás: Police.hu
A fiatalok ijedtségük miatt maguk mögött hagyták az elektromos rollereket, a rendőrség pedig gyorsan intézkedett
Forrás: police.hu

Elektromos rollereket loptak

A sértett szeptember 14-én hajnalban értesítette a rendőröket, hogy ellopták az elektromos rollerét az egyik Balaton-parti étterem teraszáról. A bejelentő azt is elmondta, hogy látta, amint a korábbi vendégek egyike elmegy az eszközzel, két másik társa pedig kollégájának a járművével. Egy ideig követte a triót, akik ezt észlelve, ijedtükben maguk mögött hagyták a rollereket és elfutottak.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a 18, 19 és 21 éves külföldi fiatalokat. Ellenük jármű önkényes elvétele miatt büntetőeljárás indult.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu