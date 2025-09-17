Elektromos rollereket lopott a Balaton-parton három külföldi fiatal

Szeptember 14-én hajnalban a Balaton partján három fiatal megpróbált ellopni két elektromos rollert egy pizzéria teraszáról – írja a police.hu.

A fiatalok ijedtségük miatt maguk mögött hagyták az elektromos rollereket, a rendőrség pedig gyorsan intézkedett

Forrás: police.hu

Elektromos rollereket loptak

A sértett szeptember 14-én hajnalban értesítette a rendőröket, hogy ellopták az elektromos rollerét az egyik Balaton-parti étterem teraszáról. A bejelentő azt is elmondta, hogy látta, amint a korábbi vendégek egyike elmegy az eszközzel, két másik társa pedig kollégájának a járművével. Egy ideig követte a triót, akik ezt észlelve, ijedtükben maguk mögött hagyták a rollereket és elfutottak.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a 18, 19 és 21 éves külföldi fiatalokat. Ellenük jármű önkényes elvétele miatt büntetőeljárás indult.