Sok a súlyos baleset

A kórház könyörög a szülőknek: ne engedjék elektromos rollerre a gyerekeket!

Bandi 13 éves, és minden vágya egy új elektromos roller volt, amit a jó jegyekért cserébe meg is kaphatott. Egy napig használta, másnap kátyúba hajtott és eltörte a karját. Szomorú példáján keresztül hívja fel a figyelmet a Bethesda Gyermekkórház az elektromos rollerek veszélyeire.

Szilas Lilla

A Bethesda Gyermekkórházban 7 hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerezés közben elszenvedett baleset miatt. Egy-egy ügyeletben akár 5-6 gyermek is érkezett komoly sérülésekkel. Közel minden ötödik eset fejsérülés, 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt - közölte a Bethesda Gyermekkórház a Facebook-oldalán

A fiú nyílt felkartörést szenvedett az elektromos rolleres balesete után
A fiú nyílt felkartörést szenvedett az elektromos rolleres balesete után
Fotó: Bethesda Gyermekkórház/Facebook

Bandi elektromos rolleres balesete

A Bethesda Gyermekkórház szerint a fiú úgy emlékezett vissza a balesetre, hogy a roller első kereke egy kátyúban akadt el, mire ő lerepült a járműről. A feje az aszfalton pattogott, de szerencsére a röhejesnek vélt sisakja a fején volt, ezért az megvédte. A karjában szúró fájdalmat érzett, majd az egész pólója csupa vér lett. A mentő a Bethesdába vitte, ahol nyílt felkartörést állapítottak meg, és továbbvitték a Sebészeti Osztályra, majd a műtőbe.

A kórház minden szülőt arra kér, fogadják meg és adják át ezeket az üzeneteket gyermekeiknek:

  • A bukósisak használata ne legyen opcionális – legyen kötelező!
  • Két keréken se hajts gyorsan, mert nap mint nap látjuk a következményeket!
  • Ha lehetséges, kerüld az elektromos rollerek használatát – válaszd inkább a kerékpárt! 

 

