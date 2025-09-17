A kórház könyörög a szülőknek: ne engedjék elektromos rollerre a gyerekeket!

A Bethesda Gyermekkórházban 7 hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerezés közben elszenvedett baleset miatt. Egy-egy ügyeletben akár 5-6 gyermek is érkezett komoly sérülésekkel. Közel minden ötödik eset fejsérülés, 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt - közölte a Bethesda Gyermekkórház a Facebook-oldalán.

A fiú nyílt felkartörést szenvedett az elektromos rolleres balesete után

Fotó: Bethesda Gyermekkórház/Facebook

Bandi elektromos rolleres balesete

A Bethesda Gyermekkórház szerint a fiú úgy emlékezett vissza a balesetre, hogy a roller első kereke egy kátyúban akadt el, mire ő lerepült a járműről. A feje az aszfalton pattogott, de szerencsére a röhejesnek vélt sisakja a fején volt, ezért az megvédte. A karjában szúró fájdalmat érzett, majd az egész pólója csupa vér lett. A mentő a Bethesdába vitte, ahol nyílt felkartörést állapítottak meg, és továbbvitték a Sebészeti Osztályra, majd a műtőbe.

A kórház minden szülőt arra kér, fogadják meg és adják át ezeket az üzeneteket gyermekeiknek: