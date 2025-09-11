Őszi extra lehetőség az élelmiszer-utalvány és a Bizalompontok felhasználásával

A nyugdíjasoknak lehetőségük van élelmiszer-utalvánnyal az állami támogatást okosan felhasználva akár megduplázni: a 30 000 forint értékű utalványokat a Bizalompontok révén akár 60 000 forint értékben is levásárolhatják. Így az ősz folyamán, az ünnepekre készülődve az élelmiszer-utalvány felhasználásával jelentősen bővíthetik vásárlási lehetőségeiket az Auchan áruházakban – tájékoztat az Auchan áruház.

Az élelmiszer-utalvány és a Bizalompont kombinációjával a nyugdíjasok a támogatás kétszeresét is levásárolhatják az Auchanban.

Forrás: auchan.hu

Élelmiszer-utalvány: így működik a Bizalompont-jóváírás

Az Auchan áruházakban november végéig a nyugdíjas élelmiszer-utalványok összegével megegyező Bizalompontokat írnak jóvá a vásárlóknak, így minden alkalommal csak egy utalvány felhasználásával akár tíz alkalommal összesen 30 000 forint értékű pont gyűjthető, amelyeket egyben is levásárolhatnak. A vásárlás végösszege után járó pontokat a Bizalomkártya tulajdonosai kapják, 10%-os mértékben, de alkalmanként legfeljebb 3000 forint értékben.

A nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például fogyatékossággal élők is jogosultak a támogatásra. Az utalványokat a postások 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesítik, felhasználásuk pedig 2025. december 31-ig lehetséges hideg élelmiszerek vásárlására. Az utalványok nem válthatók készpénzre, nem lehet belőlük alkoholt, dohányt, meleg ételt, vegyipari vagy kozmetikai terméket vásárolni, és bárki felhasználhatja őket, mivel nem névre szólnak.

Az élelmiszer-utalványok bármely áruházban felhasználhatók hideg élelmiszerekért, de az Auchan Bizalompont-ajánlata 2025. november 30-ig érvényes, a pontokat pedig a vásárlást követő 72 órán belül jóváírják, így érdemes a lehetőséggel minél előbb élni.