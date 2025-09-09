szeptember 9., kedd

Váratlanul rosszul lett

12 perce

Munkatársai mentették meg egy 50 év körüli raktáros életét az éjszakai műszakban

Kis híján tragédia történt egy átlagos éjszakai műszak során egy munkahelyen: minden előzmény nélkül rosszul lett és összeesett egy raktáros.

Balogh Rebeka

Az előző héten éjszakai műszakban dolgozott egy 50 év körüli férfi egy debreceni raktárban, amikor hirtelen összeesett. Munkatársai azonnal a segítségére siettek és értesítették a mentőket. Az életmentés azonnal elkezdődött a helyszínen, a gyors beavatkozásnak és a mentők szaktudásának köszönhetően a raktáros túlélte a súlyos helyzetet – írta az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala.

Életmentés a raktárban – a gyors mentői beavatkozás életet mentett. Forrás: Balogh Rebeka / Illusztráció
Életmentés a raktárban: a gyors beavatkozás volt a siker kulcsa
Forrás: Balogh Rebeka / Illusztráció

Életmentés a raktárban

A debreceni mentők perceken belül a raktárhoz érkeztek. Addigra a férfi magához tért, de továbbra is rosszul érezte magát. A helyszíni ellátás azonnal megkezdődött, azonban a vizsgálat során a beteg ismét eszméletét vesztette, és a keringése összeomlott. Ekkor az életmentést emelt szintű újraélesztéssel folytatták, amely néhány perc alatt sikerre vezetett: a férfi keringése visszatért.

Stabil állapotban szállították kórházba

A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a férfi a helyszíni ellátást követően stabil, éber állapotban került kórházba. A mentők kiemelték, hogy hirtelen rosszullét esetén az azonnali beavatkozás döntő jelentőségű az életmentés szempontjából.

Az eset rávilágít arra, hogy a munkavállalók felkészültsége és a mentők gyors reagálása kulcsfontosságú. Az életmentés során minden másodperc számít és a megfelelő eszközök, valamint a szakemberek szakszerű munkája gyakran döntő tényező a beteg életének megőrzésében. A gyors segítség és a professzionális ellátás kombinációja életet menthet még a legkritikusabb helyzetekben is.

 

