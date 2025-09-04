szeptember 4., csütörtök

Pápai célpontok

15 perce

Megyei elfogatóparancs: három friss név került fel a rendőrségi listára

Címkék#Pápai Rendőrkapitányság#Büntető Törvénykönyv#bűncselekmény#Veszprém

A pápai rendőrség három ember ellen adott ki elfogatóparancsot, akik különböző bűncselekmények miatt nem álltak bíróság elé. Eléggé általános bűnesetekkel van dolguk, azonban van egy bűntény, ami kilóg a többi közül.

Veol.hu

A Büntető Törvénykönyv szerint a csalás alapesetben két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ha azonban az okozott kár jelentős, a büntetési tétel akár öt évig terjedhet, különösen nagy kár esetén pedig nyolc év is lehet. A hatóságok elfogatóparancsot adtak ki Kővári Vivien Bianka (1999, Pápa) ellen, csalás bűntette miatt. Az ügyben a Pápai Rendőrkapitányság jár el.

Kővári Vivien Bianka ellen elfogatóparancs van érvényben
Kővári Vivien Bianka ellen elfogatóparancs van érvényben
Fotó:police.hu

Jogtalan eltulajdonítás vétke alapján adott ki elfogatóparancsot a Pápai Rendőrkapitányság

Lopás esetén az alapeset szintén két évig terjedő szabadságvesztést von maga után. Ha a bűncselekményt csoportosan, erőszakkal vagy nagyobb értékre követik el, a büntetési tétel öt évig terjedhet. Jelentős értékű lopásnál akár nyolc év szabadságvesztés is kiszabható. A rendőrség Kolompár Mihályt (1995, Budapest) körözi lopás bűncselekménye miatt.

Kolompár Mihály Budapesten született, de a pápai szervek keresik
Fotó: police.hu

Hulladékgazdálkodás megsértése – környezetkárosítás is számít

A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése szintén büntetendő: a törvény egy évig terjedő szabadságvesztést ír elő, de ha a bűncselekmény környezetkárosítással jár, a büntetés akár három évig terjedhet.

Vajda József 37 éves pápai lakos
Fotó: police.hu

Ebben az ügyben Vajda Józsefre (1987, Pápa) adtak ki körözést, ellene a Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot, a végrehajtó szervezet itt is a Pápai Rendőrkapitányság.

 

 

