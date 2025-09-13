1 órája
Gyerekzsivaj helyett csend honol a Balaton-parti elhagyatott táborban (+ videó)
A Balaton partján álló régi tábor ma már csak az idő múlását mutatja. A valaha vidám nyaralások színhelye mára elhagyatott épületek sorává vált.
A Balaton partján található elhagyatott tábor a ’70-es évek végén épült, a Budai járás lakosságának széles körű összefogásával. Az emléktábla ma is hirdeti ezt a közösségi erőfeszítést, amelynek köszönhetően egykor gyerekek százai élvezhették a nyarakat a vízparti üdülőben. Az épületegyüttest egészen 2012-ig a pilisvörösvári önkormányzat használta, ám az állagmegóvás és a felújítás évek alatt elmaradt, így az ingatlan fokozatosan korszerűtlenné vált – írta a szellemvarosok.hu.
Elhagyatott múlt és bizonytalan jövő
A tábor főépülete mintegy 110 ember befogadására alkalmas, állapota a mai napig viszonylag jó, ahogyan a faházak is viszonylag épen maradtak. Az ebédlő épülete azonban erősen leromlott. A helyet 2013-tól bérbe adták, azzal a feltétellel, hogy az új bérlő vállalja a felújítást, de ez sosem valósult meg.
A nyaralóhely utolsó aktív szezonja 2019-ben volt, ekkor még gyerekek nyaraltak itt. Egy évvel később, 2020-ban a város felbontotta a bérleti szerződést, azóta teljesen elhagyatottan áll az ingatlan.
Elhagyatott, mégis értékes
A pilisvörösvári önkormányzat képviselő-testületében már 2001-ben felmerült a szándék, hogy túladjanak az üdülőn, akkoriban mintegy 40 millió forintra becsülték az értékét. A saját partszakasz miatt a terület értéke az évek során tovább nőtt, annak ellenére is, hogy az épületek egy része rossz állapotba került.
2022-ben ugyan készültek felújítási és hasznosítási tervek, de azóta sem történt érdemi előrelépés. Az idei télen azonban tereprendezés és állapotfelmérés nyomait lehetett látni, ami arra utal, hogy a történet talán nem zárult le végleg.
A tábor ma a múlt emléke és a jövő kérdése között rekedt. A videóban is látható, ahogy a csend és az enyészet lassan birtokba veszi a területet, de még mindig ott rejlik a lehetőség, hogy újra gyerekzsivaj töltse be a Balaton-parti üdülőt.
Hogy valóban feléled-e, vagy inkább egy újabb lakópark épül majd a helyén, az a következő években dőlhet el.
