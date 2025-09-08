Kati néni otthona szívszorító állapotban maradt hátra (galéria)

Van valami szinte kézzel tapintható abban a csendben, ami egy elhagyatott házban uralkodik. Különösen akkor, ha tudjuk: valaki még nem is olyan rég ott élt, szeretett, dolgozott. Kati néni házát A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon osztotta meg, a képek mellé egy megrendítő vers is került, ami tovább mélyítette az élményt.

Elhagyatott ház Somogyban – közös emlékezés egy ismeretlen otthonra

Forrás: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon

Az utolsó ölelés fáj, legesleginkább, mert akkor jövünk rá, hogy nincs tovább. Véget ért egy fejezet, az élet azon része, aminek nincsen újabb ismétlése.

A kommentelők reakciói nem maradtak el: a poszt gyorsan népszerű lett, rengetegen osztották meg saját gondolataikat, emlékeiket, dühüket vagy éppen javaslataikat.

Egy élet munkája. De sokat kellett dolgozni érte…

– írta az egyik kommentelő. És valóban, a képeken látszik, hogy ez a ház valaha egy gondosan karbantartott otthon volt. A vakolat még mindig ép, a szerkezet stabil, és az ablakokon át beáradó fény élettel teli pillanatokat idéz.