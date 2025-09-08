1 órája
Kati néni otthona szívszorító állapotban maradt hátra (galéria)
Egy vers, néhány fénykép és több száz komment – ennyi kellett ahhoz, hogy Kati néni elhagyott háza bejárja az országot. A somogyi porta nemcsak egy lakóépület, hanem az elmúlás kézzelfogható metaforája lett.
Van valami szinte kézzel tapintható abban a csendben, ami egy elhagyatott házban uralkodik. Különösen akkor, ha tudjuk: valaki még nem is olyan rég ott élt, szeretett, dolgozott. Kati néni házát A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon osztotta meg, a képek mellé egy megrendítő vers is került, ami tovább mélyítette az élményt.
Az utolsó ölelés fáj, legesleginkább,
mert akkor jövünk rá, hogy nincs tovább.
Véget ért egy fejezet, az élet azon része,
aminek nincsen újabb ismétlése.
A kommentelők reakciói nem maradtak el: a poszt gyorsan népszerű lett, rengetegen osztották meg saját gondolataikat, emlékeiket, dühüket vagy éppen javaslataikat.
Elhagyatott ház Somogyban – közös emlékezés egy ismeretlen otthonra
Egy élet munkája. De sokat kellett dolgozni érte…
– írta az egyik kommentelő. És valóban, a képeken látszik, hogy ez a ház valaha egy gondosan karbantartott otthon volt. A vakolat még mindig ép, a szerkezet stabil, és az ablakokon át beáradó fény élettel teli pillanatokat idéz.
Kati néni otthona szívszorító állapotban maradt hátraFotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon
Sokan rámutattak: a ház nem omladozik, nincs ázva, nem riasztó az állapota.
Különb, mint sok eladó ház országszerte
– jegyezte meg valaki. Másokat a társadalmi üzenet érintett meg:
Fel kellene ajánlani például bántalmazott anyáknak és gyermekeiknek.
Nem egy hozzászóló fogalmazott úgy, hogy örömmel beköltözne, másokat a saját nagyszüleik házára emlékeztetett ez a kis somogyi épület. Egy különösen lírai megfogalmazás ezt írta:
Ebben a házban látom a lassabb, egymással összeülő embereket beszélgetni. Konyhakertet gondozni, csere-berélni. Sok mindent meg lehetne ebből menteni, főleg a hangulatokat.
A képek között egy régi fotel is feltűnik, amelyet valaki egyenesen megvásárolna, hogy „új életet adjon neki”!