Elhunyt a legendás Veszprém megyei sportvezető, gyászol a település
Mély fájdalommal búcsúzik egykori elnökétől a Kéttornyúlaki Sportegyesület közössége. Velti József szeptember 24-én rövid, türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Az elhunyt sportvezető több mint két évtizeden keresztül, 21 éven át vezette az egyesületet, ez idő alatt meghatározó alakjává vált a helyi sportéletnek. Velti József elnöksége idején számos sikert könyvelhetett el a klub, ő maga pedig nemcsak irányítóként, hanem elkötelezett támogatóként is hozzájárult a kéttornyúlaki labdarúgás fejlődéséhez.
Az elhunyt sportembertől megrendülten búcsúznak a kéttornyúlakiak
Visszavonulása után sem szakadt el az egyesülettől: a lelátókon mindig a leghűségesebb szurkolók között köszönthették, példát mutatva kitartásból és sportszeretetből. A Kéttornyúlaki Sportegyesület közleményében így búcsúzott tőle: „Emlékét megőrizzük, munkásságát megköszönve, megrendülten búcsúzunk Tőle.”