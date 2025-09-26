szeptember 26., péntek

Gyász

Elhunyt a legendás Veszprém megyei sportvezető, gyászol a település

Címkék#Kéttornyúlaki Sportegyesület#Velti József#elhunyt

Mély fájdalommal búcsúzik egykori elnökétől a Kéttornyúlaki Sportegyesület közössége. Velti József szeptember 24-én rövid, türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Veol.hu

Az elhunyt sportvezető több mint két évtizeden keresztül, 21 éven át vezette az egyesületet, ez idő alatt meghatározó alakjává vált a helyi sportéletnek. Velti József elnöksége idején számos sikert könyvelhetett el a klub, ő maga pedig nemcsak irányítóként, hanem elkötelezett támogatóként is hozzájárult a kéttornyúlaki labdarúgás fejlődéséhez. 

Elhunyt Velti József, a Kéttornyúlaki SE korábbi vezetője
Az elhunyt Velti Józseftől búcsúzik a helyi sportközösség
Forrás: Facebook/Kéttornyúlaki Sportegyesület

Az elhunyt sportembertől megrendülten búcsúznak a kéttornyúlakiak

Visszavonulása után sem szakadt el az egyesülettől: a lelátókon mindig a leghűségesebb szurkolók között köszönthették, példát mutatva kitartásból és sportszeretetből. A Kéttornyúlaki Sportegyesület közleményében így búcsúzott tőle: „Emlékét megőrizzük, munkásságát megköszönve, megrendülten búcsúzunk Tőle.

 

