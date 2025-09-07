szeptember 7., vasárnap

Óvoda

54 perce

Elismeréseket adtak át az évindítón

Címkék#Hétszínvirág#Ráczné Németh Csilla#önkormányzat

Nevelési értekezlettel zárta le a 2024-2025-ös évet és indította az újat az Ajka Városi Óvoda közössége a Nagy László Városi Művelődési Központban.

Tisler Anna

Ráczné Németh Csilla igazgató szólt az előző évi és folyamatban lévő fejlesztésekről, a szakmai programról. A hagyomány szerint ez alkalommal köszöntötték a jubiláló és a minősítést szerzett munkatársakat. Az értekezleten részt vett  Németh-Szőke Melinda, az Ajkai Közös Önkormányzat Hivatal irodavezetője, aki méltatta az intézményben folyó kiváló munkát, majd az önkormányzat nevében köszöntötte a jubiláló igazgatót.

Ráczné Németh Csillának Németh-Szőke Melinda adta át a jutalmat
Fotó: Gyarmati László

Jubileumi jutalomban részesült Pethő Anita, Horváth Ferencné, Kaposiné Kundermann Lívia, valamint Ráczné Németh Csilla. Marton Lívia sikeresen megvédte a mesterprogramját, Balatinczné Németh Mónika köznevelési szakértői mesterpedagógus minősítést ért el. Szikráné Németh Annamária pedagógus II. minősítést, Mátcs Natália pedagógus minősítést szerzett. Az Év munkatársa elismerést Szücs-Geri Andreának, a Hétszínvirág óvoda dajkájának ítélték oda.

 

